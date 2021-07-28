"Имеет ядерное оружие, нефть и больше ничего": Байден рассказал о реальной проблеме Путина

По словам американского лидера, президент РФ знает, что он в настоящей беде, но это делает его еще более опасным.
Имеет ядерное оружие, нефть и больше ничего. Но от этого еще опаснее. Такое о Путине заявил американский президент.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 28 июля.
Джо Байден выступил в национальном разведывательном управлении США. Это его первый визит в ведомство. Политик, в отличие от своего предшественника Трампа, решил налаживать связь с ними. Поблагодарил за плодотворную работу, заявив, что даже глава Кремля понимает, что они работают лучше, чем его разведчики. И это его очень бесит. В заключение Байден сказал, что в будущем противостояние между странами в киберпространстве могут перерасти в настоящую войну. И отметил, что Россия уже использует дезинформацию, чтобы вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс 2022-го года.
"Киберугрозы с требованиями выкупа все чаще наносят ущерб и сбои в реальном мире. Я не могу быть уверенным на 100%, но считаю, что в итоге мы окажемся в настоящей войне с великой державой. Это будет следствием большой кибератаки. У Путина есть реальная проблема, поскольку он управляет экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Он знает, что он в настоящей беде, но это делает его еще более опасным ", — отметил он.
Напомним:
- Ранее Байден переговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Во время беседы они говорили, в частности, о кибератаке на критические объекты инфраструктуры США. Американский лидер требует, чтобы Кремль принял меры по прекращению деятельности хакеров, действующих на территории РФ. Он отметил, что Вашингтон будет принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и инфраструктуры от киберпреступлений.
- Напомним, в начале июля кибератака, осуществленная связанными с Россией хакерами, коснулась более тысячи компаний в 17 странах. Ущерб был нанесен компаниям в Великобритании, ЮАР, Канаде, Аргентине, Мексике и Испании.