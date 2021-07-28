"Имеет ядерное оружие, нефть и больше ничего": Байден рассказал о реальной проблеме Путина

По словам американского лидера, президент РФ знает, что он в настоящей беде, но это делает его еще более опасным.

Имеет ядерное оружие, нефть и больше ничего. Но от этого еще опаснее. Такое о Путине заявил американский президент.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 28 июля.

Джо Байден выступил в национальном разведывательном управлении США. Это его первый визит в ведомство. Политик, в отличие от своего предшественника Трампа, решил налаживать связь с ними. Поблагодарил за плодотворную работу, заявив, что даже глава Кремля понимает, что они работают лучше, чем его разведчики. И это его очень бесит. В заключение Байден сказал, что в будущем противостояние между странами в киберпространстве могут перерасти в настоящую войну. И отметил, что Россия уже использует дезинформацию, чтобы вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс 2022-го года.

Новости мира: Байден пояснил, что делает Путина еще опаснее

"Киберугрозы с требованиями выкупа все чаще наносят ущерб и сбои в реальном мире. Я не могу быть уверенным на 100%, но считаю, что в итоге мы окажемся в настоящей войне с великой державой. Это будет следствием большой кибератаки. У Путина есть реальная проблема, поскольку он управляет экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Он знает, что он в настоящей беде, но это делает его еще более опасным ", — отметил он.

Напомним:

Ранее Байден переговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Во время беседы они говорили, в частности, о кибератаке на критические объекты инфраструктуры США. Американский лидер требует, чтобы Кремль принял меры по прекращению деятельности хакеров , действующих на территории РФ. Он отметил, что Вашингтон будет принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и инфраструктуры от киберпреступлений.

, действующих на территории РФ. Он отметил, что Вашингтон будет принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и инфраструктуры от киберпреступлений. Напомним, в начале июля кибератака, осуществленная связанными с Россией хакерами, коснулась более тысячи компаний в 17 странах. Ущерб был нанесен компаниям в Великобритании, ЮАР, Канаде, Аргентине, Мексике и Испании.

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