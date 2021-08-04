Именинник Барак Обама отменил грандиозную вечеринку в честь своего 60-летия: все из-за пандемии

Именинник Барак Обама отменил грандиозную вечеринку в честь своего 60-летия: все из-за пандемии

Теперь на вечеринку, вместо обещанных семи сотен человек придут только близкие друзья и родные.

44-й президент США Барак Обама, которому сегодня, 4 августа, исполнилось 60 лет, из-за рисков заражения COVID-19 отменил грандиозную вечеринку с сотнями приглашенных.

Об этом сообщила пресс-секретарь Обамы Анна Генкинс, передает The New York Times.

"Из-за распространения нового штамма "Дельта" мистер и миссис Обамы приняли решение сократить количество гостей на мероприятии. Празднование дня рождения посетят только члены семьи и близкие друзья. Барак Обама благодарен за поздравления и надеется на скорую встречу", — говорится в заявлении.

Праздник в честь дня рождения Обамы планировался в течение многих месяцев. Многие приглашенные уже прибыли на остров Мартас-Винъярд в штате Массачусетс, где в особняке экс-президента США должна была состояться вечеринка 7 августа.

На событие были приглашены около 700 человек, ожидалось, что ее посетят актер Джордж Клуни, режиссер Стивен Спилберг и ведущая ток-шоу Опра Уинфри. Все гости должны были предварительно сдать тест на коронавирус. Однако президент США Джо Байден, как сообщалось, не собирался посещать вечеринку давнего друга.

В то же время в США ежедневные случаи COVID-19 выросли до среднего показателя, который не наблюдался за месяцы, тогда как Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил, что маски следует снова носить в помещении как для привитых, так и для невакцинированных на фоне роста числа инфицированных.

Напомним, в Нью-Йорке вскоре для работы и посещения помещений ресторанов, спортивных залов, спектаклей или кружков гражданам нужно будет иметь подтверждение вакцинации от COVID-19.

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