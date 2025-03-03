Надежность, продолжительность мира и правильное соглашение об окончании войны – это действительно наш общий приоритет.

Именно мир нам нужен, а не вечная война. Именно поэтому мы говорим, что гарантии безопасности являются ключом к этому.

Об этом в ежедневном обращении к украинскому народу заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"В ближайшее время мы все в Европе сформируем наши общие позиции – линии, которые должны достичь, и линии, с которых не можем отступить. Такие позиции будут представлены нашим партнерам в Соединенных Штатах Америки", — заявил он.

"Надежность, продолжительность мира и правильное соглашение об окончании войны — это действительно наш общий приоритет. И, конечно, я хочу сейчас поблагодарить всех вас — всех в нашей родной Украине, кто чувствует, как много значит единство и как меняется история, когда миллионы защищают достоинство своей страны. Слава Украине!", — резюмировал глава украинского государства.

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Напомним, что ранее Зеленский заявил, что прекращение военной поддержки от США станет помощью Путина. По его словам, военная помощь от Соединенных Штатов сейчас продолжает поступать в виде оружия.

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