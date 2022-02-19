"Имея поддержку партнеров или нет": Зеленский заявил, что Украина будет защищать свою землю

"Имея поддержку партнеров или нет": Зеленский заявил, что Украина будет защищать свою землю

Украина уже 8 лет является щитом Европы и 8 лет сдерживает одну из самых больших армий мира, подчеркнул глава государства.

Мы будем защищать свою землю.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля на Мюнхенской конференции безопасности.

"Больше нет чужой войны... Мы будем защищать свою землю, имея поддержку партнеров или не имея. Предоставляют нам сотни единиц современного оружия или 5 тысяч шлемов. Мы ценим любую помощь, но все мы должны понимать, что это не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить или напоминать. Не благотворительные жесты, за которые Украина должна низко кланяться", — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина уже 8 лет является щитом Европы и 8 лет сдерживает одну из самых больших армий мира.

Трансляция выступления президента вживую