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Имеют ли смысл извинения Зеленского перед Трампом: дипломат дал ответ

Имеют ли смысл извинения Зеленского перед Трампом: дипломат дал ответ

Президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Овальном кабинете / Фото: Getty Images

Бывший посол Роман Ващук напомнил об опыте Канады, которая выполнила все прихоти Штатов.

Потенциальные извинения президента Украины Владимира Зеленского перед его американским коллегой Дональдом Трампом за произошедший во время саммита в Белом доме инцидент не дадут желаемого для нашей страны результата.

Такое мнение бизнес-омбудсмен и бывший посол Украины в Канаде Роман Ващук выразил в твите в соцсети X.

Один из пользователей соцсети написал пост о том, что если для восстановления помощи США Украине нужно извиниться, то это следует сделать. Однако Ващук в комментариях под этим сообщением написал, что кроме унижения, иного результата это не даст.

"Опыт Канады: выполнены все прихоти по наркотикам и границе, а таможенные тарифы все равно установлены. Это (само)деструктивные американские власти", — написал экспосол, апеллировав тем, что Штаты ввели 25% дополнительных тарифов на импорт из Канады. Правда, Трамп согласился на 30-дневную паузу в контексте этого решения, и оно начнет действовать 2 апреля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не намерен извиняться перед Трампом или выражать сожаление по поводу того, что произошло в Овальном кабинете, как того неоднократно требовало окружение президента США. По словам украинского лидера, он никого не оскорблял, а спор не был положительным ни для одной из сторон.

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