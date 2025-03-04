Имеют ли смысл извинения Зеленского перед Трампом: дипломат дал ответ

Потенциальные извинения президента Украины Владимира Зеленского перед его американским коллегой Дональдом Трампом за произошедший во время саммита в Белом доме инцидент не дадут желаемого для нашей страны результата.

Такое мнение бизнес-омбудсмен и бывший посол Украины в Канаде Роман Ващук выразил в твите в соцсети X.

Один из пользователей соцсети написал пост о том, что если для восстановления помощи США Украине нужно извиниться, то это следует сделать. Однако Ващук в комментариях под этим сообщением написал, что кроме унижения, иного результата это не даст.

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"Опыт Канады: выполнены все прихоти по наркотикам и границе, а таможенные тарифы все равно установлены. Это (само)деструктивные американские власти", — написал экспосол, апеллировав тем, что Штаты ввели 25% дополнительных тарифов на импорт из Канады. Правда, Трамп согласился на 30-дневную паузу в контексте этого решения, и оно начнет действовать 2 апреля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не намерен извиняться перед Трампом или выражать сожаление по поводу того, что произошло в Овальном кабинете, как того неоднократно требовало окружение президента США. По словам украинского лидера, он никого не оскорблял, а спор не был положительным ни для одной из сторон.

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