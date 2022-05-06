"Имеют силу ядерного государства": Зеленский заявил об уверенности России в безнаказанности за военные преступления

"Имеют силу ядерного государства": Зеленский заявил об уверенности России в безнаказанности за военные преступления

Президент Владимир Зеленский заявил – Россия считает, что не будет привлечена к ответственности за совершенные в Украине военные преступления из-за угрозы ядерного оружия.

Зеленский также заявил, что Россия подсчитывает, сколько времени нужно, чтобы ядерные ракеты поразили европейские столицы.

Об этом глава государства сказал во время выступления на виртуальном мероприятии, проведенном институтом политики Chatham House для обсуждения войны.

"Россия считает, что их ответственность можно отложить на десятилетия, и они не думают, что будут отвечать за военные преступления, потому что обладают силой ядерного государства и ядерным шантажом после многих десятилетий", — сказал Зеленский.

"Они делают это из-за чувства безнаказанности. Россия таким образом шантажирует Европу угрозами", – добавил он.

Напомним, 2 мая Зеленский прокомментировал ядерную угрозу от России и заявил, что власти рассматривают угрозу любой атаки врага.

Инициатива "Трибунал для Путина": как фиксируют преступления россиян в Украине и кто за них ответит

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