Имидж Путина падает, "фюреру" нужно выжить: CNN – об угрозах для власти диктатора

Перед вторжением в Украину у Путина не было тех проблем, с которыми сталкивается сейчас.

В последнюю неделю российский-президент диктатор Владимир Путин пытался казаться уверенным после мятежа, который совершил владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин. Впрочем, в своих попытках глава Кремля потерпел неудачу.

Об этом говорится в материале издания CNN.

Авторы называют неудачным онлайн-выступление Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества. На мероприятии российскому диктатору не удалось убедить лидеров других стран в силе своей власти. Кроме того, на фоне этого Московскую область атаковали несколько беспилотников, а также был закрыт аэропорт.

"Российскому президенту необходимо восстановить свой образ человека, полностью управляющего своей страной, для аудитории дома и за рубежом. Встреча ШОС имела целью усилить эти усилия перед обеими аудиториями, но результаты стягивают ковер с привыкшего к этому человека", — говорится в материале.

Кроме того, оказалось, что главарь "вагнеровцев", по словам белорусского самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, не находится на территории республики. Это нарушение "условий" Кремля, которые ранее озвучивались. Во время короткого бунта Пригожина, добавляют авторы материала, Путин пережил "самым серьезным испытанием при его правлении".

Что больше – во время мятежа Пригожина он встретил минимальное сопротивление со стороны армии и сопротивления со стороны обычных россиян. В свою очередь, Путин отреагировал на мятеж "традиционной игрой с силовиками", повышая им зарплаты и раздавая оружие. Таким образом он пытается еще раз купить их лояльность, отмечает CNN.

"Чтобы выжить, Путину нужны не только безопасная еда, свободная от COVID среда и лояльные службы безопасности. Ему также нужно восстановить свой имидж. Важно также убедить гигантов Азии, что он остается мощным лидером могущественной нации. Но этот проект тормозится", — говорится . в материале.

Относительно поддержки Индии и Китая, на которых тоже рассчитывал диктатор, все тоже не очень просто. США пригласили премьер-министра Индии Нарендру Моде посетить страну и выступить в Конгрессе. Также лидеры США и ЕС в последнее время сотрудничают с Китаем. Авторы материала отмечают, что дипломатические усилия России в Азии также сталкиваются с давлением со стороны Вашингтона, одновременно начавшего собственную кампанию.

"Сейчас перед Путиным стоит тройная задача: вернуть мантию непобедимости в России, восстановить этот имидж за границей и выиграть свою губительную войну в Украине. Ни одна из этих проблем не существовала до февраля 2022 года. Это проблемы, созданные им самим", — отмечают в издании. .

Как сообщалось, президент США Джо Байден призвал Си Цзиньпина "осторожно" в отношениях с Кремлем. Глава Белого дома подчеркнул, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину российский рынок покинули 600 американских корпораций.

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