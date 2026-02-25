Владимир Путин. / © Associated Press

Война России в Украине — попытка российского диктатора Владимира Путина воспроизвести «Российскую империю Екатерины Великой плюс советское влияние Сталина».

Такое мнение высказал аналитик Sky News Майкл Кларк.

«Пока он (Путин — Ред.) у власти, война не закончится. Даже если будет заключено перемирие, оно будет нестабильным, пока не вспыхнет снова», — сказал он.

По словам Кларка, взгляды Путина поддерживают многие чиновники. В частности, такие фигуры, как философ Александр Дугин и бывший российский президент, а ныне глава Совбеза Дмитрий Медведев. Им очень импонируют некоторые из «диких идей» действующего главы Кремля.

Состояние здоровья Путина

Кроме того, аналитик Sky News называет Путина «ипохондриком», а разговоры о том, что он якобы находился на пороге смерти — чепуха.

«За ним следит группа врачей. У него есть двойники, которые появляются для него в других местах. Он такой параноик и такой гермафоб, что не подходит ко многим людям, пока не осмотрит их», — говорит он.

По его словам, российский президент-диктатор «безусловно очень обеспокоен» проблемами со здоровьем и был «чрезвычайно напуган» во время пандемии COVID, но он не «доживает последние дни».

Напомним, историк Ярослав Грицак выразил мнение о том, что Донбасс являлся лишь прикрытием для Путина. Его же аппетиты не ограничиваются административными границами Донецкой и Луганской областей. Стратегическая цель «фюрер» охватывает полный контроль над Украиной, включая главные города юга и востока. Донбасс — это исключительно как инструмент.

В свою очередь, американский историк Сергей Плохий убежден, что Путин продолжит воевать и не остановит войну даже, несмотря на экономический кризис в России. более того, эта ситуация может еще больше усилить желание диктатора воевать. В качестве примера похожей ситуации историк назвал войну в Корее, где переговоры продолжались годами.