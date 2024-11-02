"Имперская глупость Путина": Пентагон оценил, достиг ли "фюрер" стратегической цели в войне

Российский президент-диктатор Владимир Путин не добился ни одной из своих стратегических целей в Украине с начала полномасштабной войны.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в публикации для журнала Foreign Affairs.

"После почти 1000 дней войны Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. Президент Украины Владимир Зеленский не скрылся. Киев не упал. Украина не сдалась", — подчеркнул глава Пентагона.

По словам Остина, агрессорша Россия заплатила "потрясающую цену за имперскую глупость Путина". Ведь с февраля 2022-го погибли сотни тысяч россиян, Москва потратила более $200 млрд. К слову, по данным аналитического Центра стратегических и международных исследований, потери РФ только за первый год войны были больше, чем потери Москвы во всех вместе взятых конфликтах после Второй мировой войны.

Американский министр заявил, что Украина важна для безопасности США по четырем очевидным причинам: война является прямой угрозой европейской безопасности, явным вызовом союзникам Штатов по НАТО, нападением на их общие ценности и "лобовой атакой" на основанный на правилах международный порядок, гарантирующий безопасность всех этих стран.

Напомним, издание The New York Times сообщило, что, по прогнозу Пентагона, ресурс украинской армии может хватить для активных боевых действий еще на 6-12 месяцев. Американские чиновники считают, что главной проблемой для Украины может стать нехватка военных.

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