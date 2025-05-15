Импичмент Трампа откладывается: почему проект не вынесли на голосование

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Конгрессмен Шри Танедар (демократ от Мичигана) неожиданно отложил голосование об импичменте Дональда Трампа после давления однопартийцев.

Об этом сообщило издание Politico.

«После разговора со многими коллегами я решил не форсировать голосование по импичменту. Вместо этого я дополню свои статьи импичмента и буду продолжать привлекать как демократов, так и республиканцев к защите Конституции вместе со мной», — рассказал Танедар.

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Согласно информации от медиа, представители Демократической партии выразили свое недовольство настойчивым желанием Танедара провести голосование за импичмент. Их возмущение было вызвано тем, что они стремились сфокусировать общественное внимание на вероятных планах республиканцев по сокращению финансирования Medicaid и других общегосударственных программ. Эта ситуация разворачивалась на фоне подготовки Республиканской партии к парламентскому голосованию за их законопроект о значительном уменьшении налогов.

Издание подчеркнуло, что несколько законодателей в разговорах с Танедаром подчеркивали важность сосредоточения усилий именно на республиканском законопроекте. Однако значительная часть демократов убеждена в том, что Дональд Трамп совершил действия, которые могут стать основанием для его импичмента.

Напомним, Трамп анонсировал «хорошие новости» по поводу войны РФ против Украины после встречи в Катаре.