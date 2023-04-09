Импорт украинского зерна в Польшу приостановили как минимум на несколько месяцев

В Польше говорят, что Украина прекратит ввоз зерна, по меньшей мере, до июля этого года.
Импорт украинского зерна в Польшу приостановлен как минимум до июля.
Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский, пишет TVP Info.
"ЕС не сделал ничего, чтобы помочь польским фермерам, и эффективность нового министра Роберта Телуса при поддержке премьера и президента показала, что мы можем достичь взаимопонимания с Украиной и остановить временно импорт не менее чем до июля", — сказал Ковальский.
Замминистра также выразил мнение, что польско-украинская договоренность по делу зерна "является только первым шагом".
Он также заявил, что "Еврокомиссия, в частности Германия и Франция, пророссийская Франция, были заинтересованы в подложении мины под польско-украинские отношения".
"Мы помогаем Украине, но мы должны быть транзитной страной. Вся продукция должна отправляться через Польшу, они не должны вредить польским фермерам, польским производителям и вызвать кризис, связанный с продовольственной безопасностью", — резюмировал Ковальский.
Напомним, министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик подал в отставку. Из-за кризиса, вызванного наплывом украинского зерна, польские фермеры были недовольны.
Польские фермеры заявили, что заблокируют пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на несколько дней.
Накануне министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что Соглашение по "зерновой инициативе" продлено еще на 120 дней.
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