Импульс смещается в сторону F-16 для Украины – американский конгрессмен

Высокопоставленный законодатель США заявил во время визита в столицу Украины, что в Вашингтоне смещается импульс в направлении передачи ракет дальнего радиуса действия и истребителей, которых хочет Киев, поскольку он борется с вторжением России.

Об этом пишет Reuters.

Майкл Макколл, глава Комитета Палаты представителей по иностранным делам от Республиканской партии, заявил, что администрация Байдена и Совет национальной безопасности все еще расходятся по поводу того, «как быстро и какое оружие» присылать Украине, которая хочет иметь ракеты ATACMS и F-16.

«Но я вижу растущий импульс к привлечению артиллерии и самолетов», – сказал он журналистам в центре Киева. "И в любом случае мы можем начать тренировать пилотов прямо сейчас, чтобы они были готовы", — добавил он.

После нападения России 24 февраля Вашингтон выделил 24 миллиарда долларов на безопасность, но до сих пор воздерживался от отправки самолетов и ракет дальнего радиуса действия.

Маккол был в Киеве в составе делегации Конгресса только через день после того, как президент США Джо Байден пообещал предоставить 500 миллионов долларов новой военной помощи во время внезапного визита в город.

Депутат, встречавшийся с президентом Владимиром Зеленским, сказал, что украинский лидер передал ему список пожеланий оружия, включая F-16 и ATACMS, которые, по его словам, были назначены «пройти вплоть до Крыма» и поразить недавно иранские беспилотники. использовались в воздухе.

Напомним, что Financial Times писало, что США в конце концов могут передать Украине истребители F-16 или же дадут "зеленый свет" на передачу этих самолетов из других стран.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин после заседания в формате "Рамштайн" 14 февраля 2023 года таким образом ответил на вопрос об истребителях для Украины : "Это вопрос, по которому мне нечего заявить".

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