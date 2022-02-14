Иначе будут "серьезные выводы": Зеленский установил дедлайн нардепам и олигархам на возвращение в Украину

Зеленский сказал, что тем депутатам и представителям менеджмента Украины, которые выехали за границу, нужно дать сигнал.

Президент Владимир Зеленский призвал нардепов и олигархов, выехавших из Украины из-за угрозы нового нападения РФ, чтобы в течение 24 часов они вернулись в страну.

Об этом глава государства сказал на брифинге по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Также читайте Если завтра нападение РФ: почему Америка перегнула палку и что не так с ее заявлениями

"Я бы сосредоточился на нашем менеджменте, нашей стране, на людях, которые сегодня, некоторые находятся за рубежом, депутаты некоторых партий, я не хочу даже названия говорить, вы все понимаете, какие это люди. Мне кажется, что это серьезный вызов. Я думаю, что мы должны дать им сигнал – справедливый, прежде всего от Верховной Рады, от спикера, от государства, и я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они уже кого-то из своих родных привезли, чтобы они вернулись. к государству. В непростой момент, в момент единства нашего государства. Считаю, что они должны вернуться. Иначе нужно делать нам всем, как государству и руководству, делать серьезные выводы. И, поверьте мне, мы их сделаем", — сказал Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал распространенную в СМИ информацию о якобы выездах некоторых дипломатов и бизнесменов из Украины на фоне роста напряженности вокруг Украины из-за агрессии РФ. Также Зеленский возразил сообщения об отъезде жены и детей за границу.