«Иначе НАТО придет в Азию»: Макрон призвал Китай убрать солдат КНДР из Европы

Макрон о войсках КНДР / © Associated Press

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Пекину следует остановить вовлечение КНДР в боевые действия в Украине, иначе НАТО может расширить свое присутствие в Азии.

Об этом сообщает Politico.

«Присутствие Северной Кореи в Украине — это серьезный вопрос для всех нас. Если Китай не хочет видеть НАТО в Юго-Восточной Азии, ему следует не допустить привлечения [КНДР] на европейской земле», — подчеркнул французский лидер.

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Издание отмечает, что традиционно Франция выступала против усиления роли НАТО в азиатском регионе. В частности, Париж возглавил сопротивление открытию представительства Альянса в Японии в 2023 году.

«Я тогда выступал против участия НАТО в делах Азии, потому что не верю, что нужно втягиваться в чужое стратегическое соперничество», — заявил Макрон. Однако он предположил, что Франция может пересмотреть свою позицию, если ситуация изменится.

По мнению президента Франции, военные из КНДР поддерживают Россию в войне против Украины согласно двустороннему соглашению между Пхеньяном и Кремлем, а их подразделения уже действуют на территории Курской области.

Макрон также отметил риски ядерного распространения и угрозы для мирового порядка, сформированного после Второй мировой войны.

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В то же время, французский лидер подтвердил, что Франция выступает за стратегическую автономию. Он призвал страны Индо-Тихоокеанского региона не становиться зависимыми ни от США, ни от Китая.

«Франция придерживается принципов стратегической автономии и суверенитета. Мы отстаиваем этот подход и для Европы, и для Индо-Тихоокеанского региона», — заявил Макрон.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вместе с агрессорской Россией в войне против Украины принимают участие Китай, Северная Корея и Иран.

Мы ранее информировали, что Китай по заявлениям диктаторов Путина и Ким Чен Ина об участии войск КНДР в войне против Украины.

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