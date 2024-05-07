"Инаугурация" Путина: российские элиты переживают за свои должности, началось соперничество – ISW

В Кремле начали активно рассуждать о том, кто войдет в новое правительство Путина.

В России накануне так называемой "инаугурации" президента Владимира Путина среди чиновников Кремля началась новая волна соперничества за позиции в правительстве – они пытаются обеспечить себе влиятельные роли, если диктатор Путин преждевременно покинет власть.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Источники в Кремле рассказали российским "оппозиционным" СМИ, что некоторые элиты "напряжены", надеясь на повышение по службе и переживая за понижения в должности.

"Кремлевские чиновники пытаются занять "высший пост" на случай, если предстоящий шестилетний срок Путина окажется для него последним", - пишут аналитики.

Однако в ISW говорят, что пока нет никаких признаков того, что Путин намерен уйти с власти после завершения своего очередного президентского срока.

Приближенные к Кремлю источники предполагают, что мэр Москвы Сергей Собянин или первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко могут быть кандидатами на пост премьер-министра, в то время как другие источники выразили сомнение в том, что действующий премьер России Михаил Мишустин уйдет в отставку.

"Источники в Федеральном собрании РФ утверждают, что депутаты Госдумы уже готовы повторно утвердить Мишустина в должности премьер-министра. Два источника, близкие к администрации Путина и правительству России, заявили, что вице-премьер РФ и представитель диктатора в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев хотят новых должностей в правительстве России", - говорится в отчете ISW.

В ISW добавили, что изменения в позициях российской элиты вряд ли повлияют на процесс принятия решений и планирование политики внутри страны и на международном уровне.

"Диктатора Путин по-прежнему ориентирован на консерватизм, устранение всех несогласных, победу в войне против Украины и "поворот на Восток", вероятно, имея в виду углубление отношений РФ с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Для этого Путин пытается создать идеологическую однородность среди российской элиты", - резюмируют аналитики.

Напомним, в США ответили, будут ли Путина признавать президентом после "инаугурации".

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