Инаугурация Трампа может ускорить завершение войны в Украине — МИД

Украина нуждается в дальнейшей поддержке от партнеров и усилении помощи будет способствовать установлению справедливого мира.

Об этом в интервью Tagesschau заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он отметил, что в настоящее время Киев сосредоточен на быстрой поставке вооружений для войск. Сибига также выразил надежду, что партнеры примут положительное решение по применению дальнобойного оружия.

В частности, он заявил, что Германия может пересмотреть свое решение по поставкам ракет Taurus, поскольку это может существенно повлиять на ситуацию на фронте.

"Решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus является одним из тех элементов, которые могут оказывать существенное влияние на ситуацию на поле боя… В сочетании с другими системами они на самом деле могут быть тем фактором, который коренным образом изменит ситуацию на поле боя", — подчеркнул Сибига.

Кроме того, министр заявил, что инаугурация нового президента США Дональда Трампа может стать дополнительной возможностью ускорить достижение мира. Он добавил, что это общая цель Украины и США.

Напомним, ранее сообщалось, что советник Трампа не верит в возвращение оккупированных Россией территорий.

Кроме того, мы ранее информировали, что Блинкен сделал заявление о подготовке позиций по Украине для администрации Трампа.

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