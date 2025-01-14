Инаугурация Трампа может ускорить завершение войны в Украине — МИД

Достижение скорейшего мира является общей целью Украины и США.
Украина нуждается в дальнейшей поддержке от партнеров и усилении помощи будет способствовать установлению справедливого мира.
Об этом в интервью Tagesschau заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Он отметил, что в настоящее время Киев сосредоточен на быстрой поставке вооружений для войск. Сибига также выразил надежду, что партнеры примут положительное решение по применению дальнобойного оружия.
В частности, он заявил, что Германия может пересмотреть свое решение по поставкам ракет Taurus, поскольку это может существенно повлиять на ситуацию на фронте.
"Решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus является одним из тех элементов, которые могут оказывать существенное влияние на ситуацию на поле боя… В сочетании с другими системами они на самом деле могут быть тем фактором, который коренным образом изменит ситуацию на поле боя", — подчеркнул Сибига.
Кроме того, министр заявил, что инаугурация нового президента США Дональда Трампа может стать дополнительной возможностью ускорить достижение мира. Он добавил, что это общая цель Украины и США.
Напомним, ранее сообщалось, что советник Трампа не верит в возвращение оккупированных Россией территорий.
Кроме того, мы ранее информировали, что Блинкен сделал заявление о подготовке позиций по Украине для администрации Трампа.
Читайте также:
- У Украины есть шанс на вступление в НАТО, но есть условия: эксперт рассказал какие
- Переговоры Путина и Трампа: Euractiv рассказал, чего боится Евросоюз
- В ISW оценили, возможен ли мир в Украине на условиях Путина