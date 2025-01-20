Инаугурация Трампа: онлайн-трансляция присяги нового президента США

Избранный президент США Дональд Трамп 20 января 2025 официально вступает в должность. Церемония присяги запланирована в полдень по Вашингтону (19:00 по Киеву), согласно 20 поправке к американской Конституции. На самом же деле другие торжества начнутся еще раньше, начиная с того, как Дональд Трамп прибудет на утреннюю службу в церковь св. Иоанна в Вашингтоне. После присяги Трамп сразу же поедет в Белый дом и подпишет свои первые указы в должности Президента США.

ТСН.ua предлагает следить за свежими новостями в текстовой онлайн-трансляции, где мы будем рассказывать обо всем вокруг инаугурации Дональда Трампа.