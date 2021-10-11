Инцидент с американской подводной лодкой и состояние Саакашвили в Грузии: пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Носовая часть атомной подводной лодки ВМС США USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море и получила большие повреждения. Читать дальше ->
- В США инженера-ядерщика ВМС США и его жену арестовали по обвинению в шпионаже. Они сделали несколько попыток передать секретную информацию об американских атомных подводных лодках другой стране. Читать дальше ->
- Личный врач третьего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе настаивает, что политика следует немедленно доставить в клинику. Читать дальше ->
- После заявления личного врача об ухудшении состояния здоровья из-за голодовки экс-президента Грузии Михеила Саакашвили у стен тюрьмы в городе Рустави, где содержат политика, собрались его сторонники. Они попросили третьего президента страны прекратить голодовку. Читать дальше ->
- В Грузии пенитенциарная служба заявила, что состояние здоровья бывшего президента страны Михеила Саакашвили нормальное. Читать дальше ->