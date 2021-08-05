Инцидент с беларуской Тимановской: ЕС обвинил Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия

В ЕС отметили, что спортсменка была вынуждена бежать именно из-за действий режима Лукашенко.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель поддержал беларусскую легкоатлетку Кристина Тимановскую, которую пытались силой вывезти в Минск после критики в адрес белорусских властей. В то же время он обвинил Александра Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия.

Соответствующее заявление он сделал в Twitter.

"Успокоился, когда увидел, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу. Еще одна гордая гражданка Беларуси была вынуждена бежать из страны из-за действий режима Лукашенко, а олимпийское перемирие было нарушено", — отметил Боррель.

Reassured to see that the athlete Krystsina #Tsimanouskaya arrived safe in Poland.



One more proud Belarusian has however been forced to flee her own country due to the actions of the Lukashenko regime and Olympic truce been violated. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 5, 2021

Отметим, олимпийское перемирие — греческая традиция, появившаяся в VIII веке до н. е., и была связана с проведением Олимпийских игр. Такое перемирие объявляли, чтобы государство-хозяина игр не атаковали, а спортсмены и зрители могли безопасно попадать на игры. Эту традицию возродили в 1992 году. С тех пор Международный олимпийский комитет призывает все страны соблюдать перемирие во время современных игр.

Напомним:

1 августа на Олимпийских играх-2020 в Токио разгорелся громкий скандал вокруг беларусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес беларусских чиновников.

в Токио разгорелся вокруг беларусской легкоатлетки Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес беларусских чиновников. По словам 24-летней спортсменки, в беларусском тренерском штабе разозлились из-за ее сообщение в соцсетях. Атлетка раскритиковала руководство за попытки заставить ее бежать эстафету, хотя она специализируется на коротких дистанциях.

хотя она специализируется на коротких дистанциях. Оказалось, что за Беларусь эстафете никому выступать: трех спортсменок не допустили к соревнованиям из-за отсутствия тестов на допинг. Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили. Но на соревнования фамилия атлетики внесли без ее ведома. На сообщение в соцсети белорусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и силой увезли ее в аэропорт. Там она обратилась к японской полиции. На самолет девушка так и не села.

трех спортсменок не допустили к соревнованиям из-за отсутствия тестов на допинг. Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили. Но на соревнования фамилия атлетики На сообщение в соцсети белорусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и Там она обратилась к японской полиции. ТСН Проспорт собрал в один материал все, что известно о нашумевшую ситуацию и главный скандал Олимипады-2020.

Новости мира: белорусская легкоатлетка Тимановская прилетела в Варшаву

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