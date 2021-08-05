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Инцидент с беларуской Тимановской: ЕС обвинил Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия

Инцидент с беларуской Тимановской: ЕС обвинил Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия

Кристина Тимановская

В ЕС отметили, что спортсменка была вынуждена бежать именно из-за действий режима Лукашенко.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель поддержал беларусскую легкоатлетку Кристина Тимановскую, которую пытались силой вывезти в Минск после критики в адрес белорусских властей. В то же время он обвинил Александра Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия.

Соответствующее заявление он сделал в Twitter.

"Успокоился, когда увидел, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу. Еще одна гордая гражданка Беларуси была вынуждена бежать из страны из-за действий режима Лукашенко, а олимпийское перемирие было нарушено", — отметил Боррель.

Отметим, олимпийское перемирие — греческая традиция, появившаяся в VIII веке до н. е., и была связана с проведением Олимпийских игр. Такое перемирие объявляли, чтобы государство-хозяина игр не атаковали, а спортсмены и зрители могли безопасно попадать на игры. Эту традицию возродили в 1992 году. С тех пор Международный олимпийский комитет призывает все страны соблюдать перемирие во время современных игр.

Напомним:

  • 1 августа на Олимпийских играх-2020 в Токио разгорелся громкий скандал вокруг беларусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес беларусских чиновников.
  • По словам 24-летней спортсменки, в беларусском тренерском штабе разозлились из-за ее сообщение в соцсетях. Атлетка раскритиковала руководство за попытки заставить ее бежать эстафету, хотя она специализируется на коротких дистанциях.
  • Оказалось, что за Беларусь эстафете никому выступать: трех спортсменок не допустили к соревнованиям из-за отсутствия тестов на допинг. Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили. Но на соревнования фамилия атлетики внесли без ее ведома. На сообщение в соцсети белорусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и силой увезли ее в аэропорт. Там она обратилась к японской полиции. На самолет девушка так и не села.
  • ТСН Проспорт собрал в один материал все, что известно о нашумевшую ситуацию и главный скандал Олимипады-2020.

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