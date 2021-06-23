Инцидент с британским эсминцем: Украина готовит официальную позицию

В ОП рассказали, что Украина обязательно отреагирует на инцидент.

Военно-политическое руководство Украины, во взаимодействии с западными союзниками готовят официальную позицию в ответ на обстрел российским бомбардировщиком британского эсминца возле оккупированного Крыма.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что акватория в районе мыса Фиолент — это территориальные воды Украины, а не России.

"Вооруженный инцидент в территориальных водах Украины — серьезное нарушение международного права в ходе проведения международных учений", — добавил Арестович.

Напомним, что российский бомбардировщик открыл огонь по эсминцу Великобритании, который вошел в Черное море.

Из-за этого инцидента британского военного атташе вызвали в Минобороны РФ.

Тем временем в Минобороны Великобритании опровергли информацию об обстреле их эсминца в Черном море

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