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Индия готова стать посредником между Украиной и Россией: Зеленский раскрыл детали разговора с Моди
В преддверии мирных переговоров в Абу-Даби Украина заручилась готовностью Индии принять решение одного из важных вопросов.
Индия готова помочь с налаживанием продовольственных коридоров в Черном море. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил после телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны также обсудили подготовку мирных переговоров в Абу-Даби.
По словам Зеленского, Украина активно готовится к встрече и прорабатывает все вопросы повестки дня.
"Со стороны Украины всегда конструктивный подход, и нужна такая же готовность идти на деэскалацию от России", - подчеркнул президент.
Отдельное внимание лидеры уделили продовольственной безопасности и блокированию Россией украинского зернового экспорта.
“Мы обсудили, как Россия блокирует экспорт зерна в Черном море. Индия готова выступить посредником в налаживании продовольственных коридоров, и рассчитываем на продолжение усилий по этому направлению”, — сообщил Зеленский.
Президент также напомнил, что Моди не раз призывал российское руководство завершить войну, а не продолжать ее.
"Россия должна понять, что от заблокированных морских путей страдает ее экономика и сотни миллионов людей в разных странах", - отметил глава государства.
По итогам разговора Украина и Индия договорились продолжить контакты на уровне команд по продовольственным коридорам и другим двусторонним вопросам.
Индия ранее предложила свой план перемирия между Украиной и Россией
Напомним, ранее Индия представила трехэтапный план прекращения огня. По данным Hindustan Times, он предусматривает прекращение ударов по энергетической и другой критической инфраструктуре, гарантию безопасной транспортировки зерна и энергоносителей через черноморские порты, а также прекращение атак на коммерческие суда.
В отличие от предложений Египта и Турции, в основном касающихся безопасности судоходства, и американской инициативы по энергетическому перемирию, индийский план объединяет все эти направления.
Предложение было передано украинской стороне во время визита в Киев министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига также говорил о готовности Украины к прекращению огня по индийскому плану.
Переговоры в Абу-Даби: кто будет участвовать и что будут обсуждать
Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби запланированы мирные переговоры с участием Украины, США и России. Президент Владимир Зеленский назвал ключевыми вопросами прекращения огня, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, в ее состав также войдет глава Офиса президента Кирилл Буданов. Россию, по заявлению Кремля, будет представлять помощник Путина Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу РФ в Женеве в феврале 2026 года.
К переговорам присоединятся и европейские представители. В частности, об участии заявила Франция. Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что при обсуждении будущих договоренностей необходимо учитывать позицию и требования Европы, которая будет непосредственно ощущать их последствия.