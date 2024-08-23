"Индия имеет четкую позицию": Ермак прокомментировал заявления Моди во время визита в Киев

По словам главы ОПУ, Моди несколько раз подчеркнул, что Индия не поддержит инициативы завершения войны, которые будут связаны с нарушением территориальной целостности Украины или неуважением к ее суверенитету.

В ходе своего визита в Киев индийский премьер-министр Нарендра Моди назвал российскую вооруженную агрессию России против Украины "войной". Он подчеркнул, что Индия поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Очень важно, что несколько раз это подчеркнул премьер-министр Моди, назвав войну войной. Сказал, что для Индии четкая позиция относительно поддержки украинской независимости, территориальной целостности и суверенитета", — прокомментировал Ермак встречу лидеров Украины и Индии.

Руководитель ОПУ также отметил, что Нарендра Моди заверил Владимира Зеленского в том, что Индия никогда не поддержит какие-либо "мирные планы" по завершению войны, если они будут предусматривать неуважение к суверенитету Украины или уступки относительно ее территориальной целостности.

Напомним, Украина и Индия подписали четыре важных документа в сферах медицины, сельского хозяйства, гуманитарных отношений и культуры.

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