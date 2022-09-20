Индия ищет новых стратегических партнеров из-за ослабления влияния России

Пока Москва воюет в Украине, последствия ослабления России становятся все более заметными.

Поэтому, учитывая то, что традиционная сфера влияния РФ сейчас все больше становится сомнительной, Индии придется искать новые способы защиты своих интересов в Евразии.

Об этом сообщает The Indian Express.

Издание отмечает, что нападение России на Украину имело несколько последствий. В первую очередь, другие постсоветские республики, опасаясь разделить украинскую судьбу, начали искать новых союзников и покровителей, и Китай охотно взял на себя эту роль, как минимум в Центральной Азии. Это показал недавний визит Си Цзиньпина в Казахстан, во время которого глава КНР говорил о защите суверенитета и целостности этой страны.

"Россия же не может ни поддерживать мир, ни спасать союзников, как показали конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном и эскалация напряженности в зоне армяно-азербайджанского конфликта", — говорится в сообщении.

Поэтому Индии, которая традиционно строила внешнюю политику на основе союза с Россией, пора разрабатывать новый, более независимый курс, пишет издание.

"Помимо сотрудничества с Ираном, необходимо выстроить доверительные отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ, а также с Турцией, ставшей очень влиятельным игроком в Центральной Азии. В конце концов, Евросоюз тоже может стать надежным партнером для Индии", — говорится в сообщении.

Напомним, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин встречался с лидерами Китая, Индии, Турции и Ирана, а также общался с главами бывших советских республик.

Во время саммита никаких реальных результатов Владимир Путин так и не достиг. И самое главное – никто в Самарканде не поддержал путинский милитаризм. Более того, собеседники российского президента публичного говорили с ним о мире.

Также добавим, что во время переговоров в Узбекистане премьер Индии Нарендра Моди публично отругал Путина за вторжение в Украину и отметил, что "сейчас не эпоха войн".

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