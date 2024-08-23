Индия не нейтральна: Моде откровенно раскрыл свою позицию в войне РФ против Украины

Индия предпочитает "держаться подальше от войны", но это не означает, что страна просто равнодушный наблюдатель.

Индия не является нейтральной в войне России против Украины, но выступает за дипломатический диалог между странами.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Два года назад в Самарканде, когда я встречался с Путиным, я сказал ему, глядя в глаза, перед прессой, что сейчас не эра войны. И в прошлом месяце, когда я посетил РФ для встречи с Путиным, я очень четко сказал ему, что проблемы не могут быть решены на поле боя. Единственный путь преодоления проблем - это диалог и дипломатия. И что, не теряя времени, мы должны двигаться в этом направлении. Обеим сторонам придется сесть вместе и искать выход из этого кризиса", - сказал Моди.

Как отметил премьер Индии, его страна придерживается двух аспектов в войне между РФ и Украиной.

"Во-первых, с гуманитарной точки зрения. Существует несколько типов потребностей, с которыми столкнулись украинцы, и чтобы удовлетворить их, мы приняли гуманитарную сторону дела и сделали все возможное, чтобы эти потребности были удовлетворены, и я могу заверить, что и в будущем ... мы всегда будем с вами, и вы увидите, что мы всегда на два шага впереди", — сказал Моди.

В то же время второй аспект роли Индии состоит в том, чтобы "держаться подальше от войны", но это не означает, что Индия просто равнодушный наблюдатель.

"Мы никогда не принимали эту роль. Мы никогда не были нейтральными и с первого же дня стали на сторону мира", — подчеркнул Моди.

Также премьер Индии сообщил, что посетил мемориал, посвященный детям, жизнь которых унесла война, и что его сердце переполнено эмоциями и чувствами. "Поэтому сегодня я хотел бы углубленно обсудить с вами путь мирного урегулирования", — добавил Моди.

Как заверил премьер Индии, его страна готова внести вклад в усилия, прилагаемые для достижения мира. "И я лично как друг, если я могу сыграть какую-нибудь роль, то я очень хотел бы сыграть эту роль в мирном урегулировании", — подчеркнул Моди.

Он добавил, что приехал в канун Дня независимости Украины и хотел бы, чтобы "все мы работали над скорейшим восстановлением мира, а Индия будет готова внести свой активный вклад в достижение этой цели".

Моди добавил, что Индия поддерживает уважение суверенитета и территориальной целостности. "Это для нас самый высокий приоритет", — заявил премьер Индии.

Напомним, во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев в пятницу, 23 августа Украина и Индия подписали важные документы о сотрудничестве двух государств.

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