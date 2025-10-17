ТСН в социальных сетях

"Индия откажется от российской нефти, а Венгрия - нет": Трамп объяснил почему

На встрече лидеров в Вашингтоне Дональд Трамп объяснил, почему Венгрия не может отказаться от импорта российской нефти, в отличие от Индии.

Вера Хмельницкая
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Индия больше не будет покупать нефть у РФ, однако Венгрия не может от нее отказаться, ведь находится в сложной ситуации.

Об этом американский лидер сообщил во время встречи лидеров США и Украины 17 октября.

«Индия не будет покупать российскую нефть, но Венгрия находится в сложных обстоятельствах: у них одна труба, один нефтепровод и неоткуда брать (речь идет о нефти — Ред.)… Им очень трудно выбраться из этой ситуации. Венгрия в такой ситуации, что у них нет портов, у них нет выхода к морю», — пояснил президент США.

В то же время Трамп подчеркнул, что Индия не будет покупать российскую нефть. По его словам, страна уже уменьшила объемы ее закупки до 38%, а впоследствии вообще прекратит импорт.

Напомним, 17 октября в Вашингтоне началась встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Во время нее американский лидер прокомментировал возможность Украины наносить удары вглубь России.

