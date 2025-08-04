Индия отреагировала на угрозы Трампа об жестких тарифах из-за торговли нефтью с РФ

Нарендра Моди и Дональд Трамп.

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Индия отреагировала на угрозы президента США Дональда Трампа о жестких тарифах из-за торговли с Россией. Нью-Дели обвиняет Запад в двойных стандартах.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Индии, сообщает Clash Report.

"Нападения на Индию неоправданны и необоснованны. Индия будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - заявляют в индийском МИД.

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В ведомстве отмечают, что начали импортировать нефть из России только после того, как традиционные поставщики направили свои ресурсы на европейский рынок. В то время США активно поощряли такие закупки, чтобы способствовать стабильности на мировом энергетическом рынке.

В Нью-Дели также критикуют Штаты, которые, заявляют в МИД Индии, якобы продолжают импортировать из Российской Федерации гексафторид урана для своей ядерки, а палладий – для электромобильной промышленности.

Между тем импорт Индии из России "направлен на обеспечение предполагаемых и доступных цен на энергоносители для индийского потребителя".

Заявление Трампа

Сегодня Дональд Трамп пригрозил Индии из-за России. Президент США заявил, что намерен «существенно повысить» импортную пошлину в отношении страны из-за того, что Нью-Дели покупает и перепродает российскую нефть.

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«Им безразлично, сколько людей в Украине убивает российская военная машина. Поэтому я существенно повышу тариф, который Индия платит США», — отметил Трамп.

Заметим, какова будет новая ставка пошлин для Индии, американский президент не объяснил. Ранее он анонсировал введение 25-процентных пошлин против Индии с 1 августа. По словам Трампа, США вели "не так много дел" с Индией, потому что "их тарифы слишком высоки", и "у них самые жесткие и самые неприятные немонетарные торговые барьеры среди всех стран".