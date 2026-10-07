Индия предложила Украине и России трехэтапное перемирие: как хочет закончить войну и зачем это Дели

Глава МИД Индии Субрахманьям Джайшанкар и глава МИД Украины Андрей Сибига / © Associated Press

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Индия предложила трехэтапный план перемирия между Россией и Украиной. Он предусматривает прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, обеспечение беспрепятственной транспортировки зерна и энергоносителей через порты Черного моря, а также прекращение атак на коммерческие суда в стратегически важной акватории.

Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на знакомых с предложением людей.

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По словам собеседников, индийская инициатива шире предыдущих предложений по прекращению огня, которые выдвигали Египет, Турция и США. Она охватывает не только инфраструктуру, но и коммерческое судоходство, в то же время предполагая сохранение ключевых маршрутов для поставок товаров. Украинскому руководству это предложение было передано во время визита в Киев министра иностранных дел Индии Субрахманьяма Джайшанкара в прошлом месяце.

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Источники издания отметили, что Египет и Турция сосредотачивали свои инициативы на обеспечении беспрепятственного экспорта зерна из Черного моря и прекращении атак на коммерческие суда. В то же время, предложение США предусматривало прежде всего «энергетическое перемирие».

План перемирия от Индии — как отреагировали Украина и Россия

В то же время неизвестно, как именно Россия и Украина отреагировали на инициативу Индии. По словам источников, после этого между тремя странами шли контакты, однако их содержание собеседники не раскрыли.

Вопросы индийского предложения Джайшанкар обсуждал во время отдельных встреч с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и президентом Владимиром Зеленским. Они прошли 3 сентября во время визита главы МИД Индии в Киев.

2 октября Сибига сообщил, что Украина получила предложения по прекращению огня от Индии, Египта, Турции и США. Среди них он назвал индийскую инициативу «наиболее комплексной».

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По словам Сибиги, Украина готова рассматривать разные варианты прекращения огня, в частности вдоль линии фронта. Однако, подчеркнул он, договоренность должна предусматривать прекращение атак на энергетические и портовые объекты, а также урегулирование ситуации в Черном море.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди «имеет отличные идеи, направленные на поиск взаимоприемлемых… решений». По словам диктатора, Моди придерживается нейтральной позиции, но в то же время выступает за прекращение войны.

В Киев Джайшанкар прибыл через три дня после встречи Моди с Путиным, состоявшейся 31 августа на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане. В ходе переговоров индийский премьер призвал российского лидера перейти от «бесконечной войны к завершению войны».

Почему Индия стремится прекратить войну в Украине

По словам собеседников, у Индии есть несколько веских причин добиваться прекращения войны в Украине. Одним из факторов стали атаки на коммерческие суда в Черном море. В последние недели они негативно повлияли на транспортировку зерна и, что особенно важно для Нью-Дели, российских энергоносителей. Как отметили собеседники, цель индийской инициативы — гарантировать беспрепятственное движение этих товаров.

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Ситуацию дополнительно обострили гибели индийских моряков. За последние недели пятеро граждан Индии погибли из-за российских и украинских ударов по торговым судам. После этого Нью-Дели не раз призывал прекратить атаки на коммерческое судоходство.

Около 30% российских энергетических поставок в Индию проходят через черноморские порты. На фоне угроз торговому судоходству объемы перевозок, как сообщается, сократились, а стоимость фрахта для транспортировки российской сырой нефти существенно возросла. Особенно это касается поставок из порта «Новороссийск».

В то же время, Индия пытается защитить не только экономические, но и дипломатические интересы. Ожидается, что к середине октября вступит в силу принятый Конгрессом США Закон о санкциях против России и Ирана. Документ может создать угрозу введения пошлин до 100% на индийские товары из-за импорта российских энергоносителей.

Индия проводит переговоры как с Россией, так и с Украиной

Джайшанкар заявил, что Нью-Дели изменил подход после нескольких лет дипломатических призывов. Теперь страна проводит переговоры как с Россией, так и с Украиной, пытаясь найти путь к завершению войны.

После переговоров с Сибигой Джайшанкар рассказал, что стороны обсудили атаки на коммерческое судоходство, непосредственно затрагивающие индийских моряков. Речь также шла о последствиях дефицита топлива, продовольствия и удобрений для стран Глобального Юга.

«Понятно, что именно вовлеченные стороны должны найти путь. Но если Индия может чем-то помочь, мы готовы, и это была суть моего разговора… с министром иностранных дел Сибигой», — заявил Джайшанкар.

Напомним, ранее Джайшанкар заявил, что Индия стремится активнее приобщиться к переговорам по прекращению войны в Украине, ведя диалог с обеими сторонами и выходя за пределы простой публичной адвокации мира, в том числе помогая в вопросах безопасности судоходства в Черном море, энергетических перевозок и взаимного удержания от атак. Это свидетельствует о смещении в позиции страны, которая придерживалась ранее осторожного подхода из-за глубоких связей с Россией, которая остается ее ключевым поставщиком энергоносителей и партнером в сфере обороны, несмотря на давление Запада с требованием дистанцироваться от Москвы.

К слову, в сентябре спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсудили с Зеленским ограниченное перемирие как первый шаг к более широкому мирному соглашению через заключение выгодных деловых договоренностей. Американцы планируют в октябре организовать в Абу-Даби трехстороннюю встречу представителей США, Украины и РФ по прекращению ударов по энергетике и судам в Черном море.

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