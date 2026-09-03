Индийский министр в Киеве заговорил о завершении войны: заявление

Флаг Индии. / © pixabay.com

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Война России в Украине должна быть решена путем дипломатии и переговоров. Война. В то же время, результат войны не зависит от того, кто покупает или не покупает российскую нефть.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время брифинга с Андреем Сибигой в Киеве.

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«Позвольте мне добавить, что этот конфликт (так Индия называет войну — Ред.), продолжающийся уже пятый год, не будет решен, потому что кто-то покупает или не покупает нефть, глинозем, минералы, металлы или удобрения. Он решится по пути дипломатии и переговоров. Это то, к чему мы призываем», — подчеркнул министр.

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Джайшанкар подчеркнул, что Нью-Дели сталкивается с вызовом, потому что страна должна обеспечить топливом 1,4 млрд населения при очень сложной энергетической ситуации. По его словам, Индия уважает мнение Киева по вопросу закупки нефти агрессора России. Впрочем, он выразил надежду, что индийский взгляд тоже будет уважаться.

Как сообщалось, диктатор РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Бишкеке 31 августа. В частности, министр Моди поднял тему Украины и призвал решать все проблемы мирными средствами и двигаться именно в этом направлении.

Напомним, несмотря на давление США, Индия рекордно увеличила зависимость от российской нефти. В июле на сырье из РФ пришлось 50,83% всех закупок страны, а это около 2,47 млн баррелей в сутки. По сравнению с июлем 2025 г. этот импорт увеличился на 62,4%.

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