Индонезия готова организовать встречу Зеленского и Путина на саммите G20

Саммит должен состояться уже через два месяца — 15-16 ноября на острове Бали.

Об этом заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Это было бы отлично – площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова посодействовать в этом вопросе", – сказал посол.

При этом он добавил, что Индонезия поддерживает усилия Турции по переговорам, которые проходили ранее.

"Мы надеемся, что если они захотят использовать для встречи площадку саммита G20 на Бали, то почему бы и нет? Это отличная возможность", — добавил Таварес.

Напомним, президент Индонезии лично вручил Владимиру Зеленскому приглашение на заседание G20. Президент Украины поблагодарил индонезийского главу Джоко Видодо, но его участие в мероприятии зависит от присутствия главы Российской Федерации за рубежом.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что глава Кремля Владимир Путин согласился принять участие в саммите G20. Формат участия пока неизвестен. Как объяснили в МИДе РФ, он будет "зависеть от событий в мире и санитарно-эпидемиологической ситуации в Юго-Восточной Азии".

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