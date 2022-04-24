"Информационное алиби": как российские пропагандисты стремятся нагнетать панические настроения среди украинцев на Пасху

"Информационное алиби": как российские пропагандисты стремятся нагнетать панические настроения среди украинцев на Пасху

Пропагандистские СМИ РФ готовят основу для провокаций со стороны российской армии.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает: враг продолжает нагнетать панические настроения среди украинцев, предупреждая о возможных провокациях во время празднования Пасхи.

Об этом идет речь в соответствующем сообщении в Telegram-канале.

В последнее время российские пропагандисты сгенерировали значительное количество сообщений о возможных провокациях верующих в период Пасхальных праздников, в том числе и во время проведения церковных богослужений в Украине. Так, 23.04 представители российской православной церкви сообщили, что они "получают информацию о подготовке провокаций в Украине в Пасхальную ночь".

Таким образом, пропагандистские СМИ РФ готовят основу для провокаций со стороны российской армии и пытаются создать для себя "информационное алиби", заранее перекладывая ответственность за преступления на представителей "националистических объединений".

Также читайте Всю Пасхальную ночь будет действовать комендантский час — Зеленский

В связи с этим рекомендуем:

воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях;

соблюдать правила установленного комендантского часа.

Читайте также:

СБУ предостерегает о возможных провокациях России в Пасху (на жестовом языке)