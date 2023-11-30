Инфракт-трава и радиоактивные элементы: чем россияне убивают критиков Кремля

Применять ядовитые вещества – метод, который очень нравится России.

Это – абсолютно российская практика – отравление неугодных, – говорится в сюжете ТСН.

Стоит только вспомнить отравления, которые россияне делали за границей. Например, полоний – редкий радиоактивный элемент, встречающийся в урановых рудах. В 2006 году от него погиб экссотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко в Лондоне. Это произошло через шесть лет спустя, как он бежал в Великобританию из РФ из-за конфликта с российскими спецслужбами. Экспертиза после смерти установила, что Литвиненко был отравлен полонием.

Известного российского оппозиционера Алексея Навального отравили "Новачком". Ему стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска. В штабе оппозиционера предполагали, что яд подмешали в чай. Впрочем, Навальный – не первый оппонент российского государства, которого отравили "новичком".

"Новачком". Ему стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска. В штабе оппозиционера предполагали, что яд подмешали в чай. Впрочем, Навальный – не первый оппонент российского государства, которого отравили "новичком". В 2018 году бывший российский разведчик и двойной агент Скрипач с дочерью были найдены без сознания в парке в Англии. Нападение совершили российские агенты и снова "Новачком". А еще когда были отравлены Скрипали , британцы подозревали применение к ним фентанила и карфентанила, — обезболивающих, которые в 50 и 100 раз сильнее морфина. Эти препараты обычно используют в пистолетах и шарах, пропитанных соответствующим веществом.

, британцы подозревали применение к ним фентанила и карфентанила, — обезболивающих, которые в 50 и 100 раз сильнее морфина. Эти препараты обычно используют в пистолетах и шарах, пропитанных соответствующим веществом. И именно ими россияне воспользовались еще в 2002 году в Москве. Это была спецоперация, когда боевики взяли заложников в театре на Дубровке, когда более 120 заложников скончались в результате действия препарата.

Не менее известный препарат среди русских наемных убийц – гельземий – это редкий вид растений, так называемая инфаркт-трава. Этот яд добавляют в пищу и к примеру именно следы гельземия нашли в 2012 году в теле российского олигарха и критика Кремля Александра Перепылического.

А раньше россияне использовали кастор во времена "холодной" войны, зарином, который ООН относит к оружию массового уничтожения и таллию, соли которого используют в крысиных ядах. Здесь стоит упомянуть отравление агента КГБ Николая Хохлова или российского журналиста Юрия Щекочишина.

Россияне используют все методы и куда не могут долезть ракетой, ползут через яд.

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Напомним, отравление жены Буданова и своих сотрудников расследует именно ГУР Минобороны. Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов. По его словам, начато и продолжается внутреннее расследование ведомства.

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