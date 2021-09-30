Инициатива Арахамия: в ОП "открестились" от сбора подписей против Разумкова

Инициатива Арахамия: в ОП "открестились" от сбора подписей против Разумкова

Пресс-секретарь президента заверил, что у Зеленского и Разумкова "нормальные, рабочие отношения".

Президент Владимир Зеленский не причастен к инициативе по сбору подписей нардепов за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает "Украина 24".

Пресс-секретарь заверил, что Зеленский и Разумков "общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию".

"Отставка — это инициатива господина Давида Арахамия (главы фракции" Слуга народа" - Ред.). Лучше у него спросить о том, почему он обратился за списками для сбора подписей", — сказал Никифоров.

Напомним, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал процедуру сбора подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Вскоре Арахамия направил еще одно обращение в Раду об отставке Разумкова, но уже не от фракции, а от своего имени.

В свою очередь Дмитрий Разумков заявил о намерении отстаивать свою позицию, поскольку считает, что оснований для его отзыва нет.

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