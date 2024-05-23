Инициатива Германии по ПВО для Украины проваливается — Politico

Несмотря на призывы Германии предоставить Украине больше систем ПВО, особенно батарей Patriot, другие страны неохотно жертвуют своими системами из-за высокой стоимости, опасений ослабить собственную оборону и длительное ожидание замены.

Германия ответила на призыв Украины усилить противовоздушную оборону, пообещав прислать некоторые собственные системы и привлечь помощь от других союзников, но почти никто больше не следует примеру Берлина.

Об этом пишет Politico.

Берлин пообещал поставить три из 11 своих батарей Patriot производства США, а также более 50 систем противовоздушной обороны меньшего радиуса действия Gepard и ракет класса "воздух-воздух", способных противостоять граду баллистических ракет, бомб и беспилотников, которые наносят ущерб городам Украины и критической инфраструктуре.

В течение нескольких недель высокопоставленные немецкие политики — главным образом министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус — потребовали от союзников выполнить свои обязательства передать Украине батареи противовоздушной и противоракетной обороны Patriot.

Отправить больше является "абсолютным приоритетом", сказала Бербок во время поездки в Киев. По ее словам, Берлин помог собрать 1 млрд евро для поддержки воздушной защиты Украины.

Но реакция со стороны других стран была неудачной.

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Германия потратила последний месяц на обсуждение своей инициативы "Немедленные действия по противовоздушной обороне", но страны-партнеры не желают отправлять крайне необходимые батареи Украине.

Хотя немецкая инициатива охватывает такие альтернативы, как SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T или системы противовоздушной обороны С-300, именно разработанные Raytheon, Patriot все же остаются наиболее эффективными против атак. Преимущества Пэтриотов очевидны, поскольку украинские войска уже научены использовать пусковую систему, установленную на грузовиках, вместе с радарами и перехватчиками.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг четко заявил, что "есть системы, которые могут передать Украине". Но согласовать, как они попадут в руки украинских военных, нелегко.

"Нет европейского лидерства и единства между главными действующими лицами. Ощущение безотлагательности не возросло, теперь чувствуется большее облегчение, когда американцы снова выполняют задачи", — сказал Нико Ланге, бывший руководитель аппарата министерства обороны Германии, а ныне сотрудник аналитического центра CEPA.

Одной из причин нежелания отправлять "Пэтриоты" является то, что они дорогие — около 1 миллиарда долларов за единицу — и каждая запускаемая ими ракета стоит миллионы.

Более того, страны не желают принять удар по собственной противовоздушной обороне, необходимой для обеспечения поставок в Украину, сказал Фабиан Гоффманн, исследователь ракетных технологий в Университете Осло.

"Из-за поддержки Украины у Германии появляется огромный пробел в возможностях. Заказы на батареи "Пэтриот" все больше затягиваются", — сказал Хоффман.

Из других европейских стран, имеющих батареи, Испания и Греция пока отказались передислоцировать свои системы, хотя Мадрид отправляет ракеты. Польша, важный канал поставки оружия в Украину, также отказалась пожертвовать одно из своих подразделений, поскольку премьер-министр Дональд Туск настаивает на том, что резервного варианта нет.

Президент США Джо Байден обратился в Румынию, также граничащую с Украиной, заявил президент страны Клаус Иоганнис.

"Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо покидать Румынию без противовоздушной обороны", — сказал Иоганнис во время визита в Белый дом этого месяца.

Нейтральная Швейцария заказывает пять батарей Patriot, но пока не сигнализирует о готовности отправить свои системы, которые вскоре будут сняты с эксплуатации, в Украину.

Проблема состоит в том, что страны медленно подают заказы на замену, в результате чего, по некоторым оценкам, отставание составляет более двух лет.

"Они хотят замены один на один от государств НАТО", — сказал Хоффманн.

Одно из потенциальных решений, по его словам, может заключаться в том, чтобы те страны, в которых есть Patriot, уступили место в очереди ожидания странам, желающим пожертвовать существующие системы Украине.

Напомним, министр обороны Швеции Поль Джонсон заявил, что потребуется целых два года, чтобы достичь желаемой мощности для обеспечения Украины большим количеством боеприпасов и усиления собственной армии после того, как страна стала членом НАТО.

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