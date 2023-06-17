Инициатор нового "мирного плана" повторял месседжи российской пропаганды: СМИ о визите лидеров Африки в Киев

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса с делегацией лидеров африканских стран привез в Киев свой план "мирной инициативы".

О некоторых деталях визита пишет издание Daily Maverick.

Издание отмечает, что президент ЮАР повторял месседжи российской пропаганды. Так, выступая после посещения Бучи и разговора с Владимиром Зеленским, он заявил, что "имеет глубокое уважение к народу Украины ― и все же считает, что в основе любого мира должно лежать чувство безопасности всех причастных стран".

Очевидно, пишет издание, он имел в виду, что Россия считает сотрудничество Украины и НАТО угрозой безопасности России, и это объясняет ее нападение на Украину.

Поговорив о "выстроении доверия" между двумя сторонами, Рамафоса и другие отбыли в Россию, где завтра послушают, "какой путь к миру видит Путин". Кроме того, в этой части поездки в Рамафоса будет и другая задача – отговорить российского диктатора от участия в саммите БРИКС в Йоханнесбурге этим летом. Чтобы не пришлось арестовывать его, как того требует Международный уголовный суд.

Что известно о визите лидеров Африки в Киев

В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса инициировал "мирный план", чтобы помочь завершить войну в Украине. С этой целью он предложил сформировать африканскую делегацию и посетить Киев и Москву. В Офисе президента Украины подтвердили, что Зеленский приветствовал такую мирную инициативу, готовый принять африканских лидеров и рассказать им о своей формуле мира.

16 июня в Киев прибыла делегация Африки для презентации своей мирной инициативы. В ее состав вошли президент Сенегала Макки Салл и президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса. Кроме них, также присутствовали лидеры Замбии, Коморских островов и премьер-министр Египта.

Лидеры африканских стран во время визита в Киев / Фото: Associated Press

Какой именно "мирный план" привезли африканские политики точно неизвестно. 15 июня агентство Reuters сообщило, что имело возможность ознакомиться с документом. В пока не обнародованном рамочном документе уже есть перечень мер, которые африканские лидеры хотят предложить лидерам стран, участвующих в военном конфликте.

Среди того, что предлагается обсудить предложение выведения тактического ядерного оружия из Беларуси, отвод российских войск с определенных оккупированных территорий, приостановление действия ордера на арест Путина, ослабление санкций против РФ. Отдельным пунктом стоит продление зерновой сделки и разрешение для РФ экспортировать минеральные удобрения.

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