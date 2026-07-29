"Инициатива не в руках Путина": Зеленский заявил о 500 компаниях, меняющих ход войны

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о потере инициативы российским лидером Владимиром Путиным в войне. По словам главы государства, 500 украинских компаний создают передовые военные технологии для победы в гонке инноваций.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Fox News.

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Президент сообщил, что в настоящее время в Украине около 500 компаний работают над разработкой военных технологий, чтобы обеспечить преимущество над Россией.

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«С начала войны, когда Путин сказал, что оккупирует нас за два-три дня, сейчас мы строим огромную военно-техническую промышленность. У нас 500 компаний с очень мощными технологиями«, — сказал Зеленский.

По словам главы государства, война превратилась в настоящую гонку инноваций, в которой технологии необходимо постоянно совершенствовать, ведь, в частности, беспилотники быстро теряют актуальность без адаптации.

«Мы понимаем, что эта война меняется каждые три-шесть месяцев. Мы должны менять технологии», — отметил он.

Президент также подчеркнул, что из-за численного превосходства России Украина должна опережать противника именно благодаря темпам развития технологий.

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«Мы должны действовать быстрее Путина, потому что у Путина больше людей … и мы должны спасать наших людей и использовать больше технологий, чем [их] люди», — сказал Зеленский.

Кроме того, он заявил, что наращивание военных способностей Украины и удары по российским объектам лишили Путина стратегической инициативы.

«Путин теряет 30 тысяч солдат в месяц. Потери большие, но он не желает прекращать эту войну. Поэтому сейчас инициатива не в руках Путина«, — заверил украинский лидер.

К слову, Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатическому завершению войны и временному перемирию, однако Кремль блокирует этот процесс из-за нежелания Путина останавливать боевые действия. По словам президента, из-за российской агрессии Украина и международные партнеры вынуждены усиливать санкции и давление на Москву.

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