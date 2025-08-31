"Иногда побеждает бандит": Sunday Times о новой волне террора России

Атака на Киев 28 августа / © Associated Press

Внезапная очередная эскалация жестоких нападений Владимира Путина на военные и гражданские цели в Украине была осуждена как саботаж потенциальных мирных переговоров, но для российского диктатора это ударные переговоры — способ попытаться запугать и заставить Украину принять соглашение на его условиях.

Об этом пишет обозреватель, эксперт из Восточной Европы Марк Галеотти для The Sunday Times.

Эксперт отмечает, что после последних массированных ударов украинская противовоздушная оборона перегружена, а запасы некоторых боеприпасов критически низки.

По словам Галеотти, хорошая новость для украинцев в том, что, хотя россияне наращивают производство беспилотников, оно все же не успевает покрывать уровень их использования.

«Путин не сможет долго поддерживать такой темп», — предположил обозреватель.

Эксперт размышляет, почему для РФ было столь важно начать такую серию атак именно сейчас?

«Вопреки громким заявлениям это не для того, чтобы сорвать любой мирный процесс: Путин может просто отказаться разговаривать, если он этого хочет. Еще менее правдоподобна идея о том, что он хочет унизить Трампа после саммитов на Аляске и в Белом доме», — пишет Марк Галеотти.

По его мнению, диктатор пытается доминировать на возможных переговорах, занимая позицию силы и угрожая еще более плохими последствиями, если его требования будут отвергнуты. Москва считает, что эскалация заставит украинскую общественность надавить президента Владимира Зеленского, чтобы тот, если и когда начнутся значимые мирные переговоры, пошел на уступки.

Это тоже предупреждение для Европы. Путин ожидает, что украинцы или Запад придут, косвенно говоря, на коленях, чтобы предложить некоторые начальные условия переговоров.

По словам Галеотти, этот подход присущ Путину и, к сожалению, это не значит, что он неэффективен. Он также привел слова европейского дипломата, отметившего: «Иногда побеждает бандит».

Напомним, что в результате российского удара по Киеву 28 августа погибли 25 человек.