Иностранцы активно присоединяются к "Интернациональному легиону" для борьбы с путинским режимом

Иностранцы активно присоединяются к "Интернациональному легиону" для борьбы с путинским режимом

В Украине создается "Интернациональный легион".

В Украине создается "Интернациональный легион" в составе украинской армии для сопротивления России и защиты мировой безопасности. Уже несколько тысяч иностранцев выразили желание вступить в ряды Легиона.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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По ее словам, в Украине уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима.

"Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения — "Интернациональный легион". У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима", — говорится в сообщении.