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Иностранцы активно присоединяются к "Интернациональному легиону" для борьбы с путинским режимом

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Иностранцы активно присоединяются к "Интернациональному легиону" для борьбы с путинским режимом

УНІАН

В Украине создается "Интернациональный легион".

В Украине создается "Интернациональный легион" в составе украинской армии для сопротивления России и защиты мировой безопасности. Уже несколько тысяч иностранцев выразили желание вступить в ряды Легиона.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, в Украине уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима.

"Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения — "Интернациональный легион". У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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