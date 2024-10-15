Иностранные партнеры Украины настаивают на снижении мобилизационного возраста – депутат

В свою очередь нардеп отметила важность исправления тех ошибок, которые были сделаны во время двух коммуникационных компаний по мобилизации.

Иностранные партнеры настаивают на понижении мобилизационного возраста в Украине. Это следствие провальных коммуникационных кампаний по мобилизации.

Об этом народная депутат Мария Ионова заявила в эфире телеканала "Новыны Live".

Депутат заявила, что коммуникационная кампания по мобилизации была провалена, и последствия этого являются критическими.

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"Что касается мобилизации и наших партнеров, они настаивают на том, чтобы изменить и снизить еще мобилизационный возраст. Но нам важно исправить те ошибки, которые сделаны во время двух коммуникационных компаний по мобилизации. Это тогда, когда мы работали над законом о мобилизации. Все же следует определить, что провалена эта кампания, и последствия являются критическими, в том числе, как мы сейчас видим, на фронте. И оно все связано, потому что это и об оружии, и о санкциях", – рассказала Ионова.

Она добавила, что коммуникационную кампанию по мобилизации следует изменить в сторону положительной мотивации:

"И это должно быть либо финансовое обеспечение, либо кредиты, либо завоз автомобиля. На самом деле все наработки были в профильном комитете (парламента – ред.). Важно – не отпугивать украинцев, а улучшать мобилизационные цифры не подрывами, а положительными механизмами, и предлагать что-то".

К слову, 7 октября нардеп Вадим Ивченко заявил, что вопроса снижения мобилизационного возраста нет в повестке дня ни Верховной Рады, ни Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке.

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