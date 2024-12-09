Иностранные войска и гарантии безопасности: когда Украина может стать членом НАТО

Вопрос вступления Украины в НАТО обсуждается не один год. По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, в последнее время страна укрепила свои позиции и готова присоединиться к Альянсу. В частности, членство в НАТО едва ли не важнейшая гарантия безопасности для Украины, ведь тогда у РФ не будет одних и важных аргументов по военным действиям на украинских землях.

Тем не менее, во влиятельных политических кругах мнения относительно членства Украины в НАТО отличаются, там отмечают, что могут обеспечить безопасность другими путями.

Подробности читайте в материале ТСН.ua.

НАТО – гарантия безопасности Украины

На встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе Глава украинского МИД Андрей Сибига представил документ, в котором отмечалось, что Украина заранее отказывается от альтернативных членству в НАТО форматов, ведь вступление в Альянс – основная гарантия безопасности для страны.

На встрече генсек НАТО Марк Рютте отметил, что следует сосредоточиться на оказании военной помощи Украине. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что: "Единственная действенная гарантия безопасности для Украины – это членство в НАТО. Но до этого мы должны поддержать Украину в ее опоре, и заставить Путина изменить его цели. Сейчас он не изменил своих целей", – заявил Тсахкна.

Ранее, президент Зеленский сообщал, несмотря на то, что существуют разные форматы гарантий безопасности, все они не подходят для нашей страны. Глава государства привел пример Будапештского меморандума и Минских договоренностей, из которых можно сделать вывод, что альтернативы, кроме вступления в НАТО, у Украины нет.

Президент отметил, что гарантии того, что Россия больше не придет с оккупацией, важны не только для Украины, но и бизнеса и западных инвесторов.

"НАТО – это безопасность. И для Украины, и для наших партнеров. Для многих в регионе", – сказал Зеленский.

Однако, по словам главы государства ради членства в НАТО, Украина никогда не признает оккупацию своих территорий РФ.

Условия вступления в НАТО

В прошлом году некоторые украинские дипломаты убеждали, что Трамп может согласиться на членство Украины в НАТО просто потому, что этого не хотели Байден и демократы. В частности, тогда примерно за год до президентских выборов в США, в администрации Байдена, обдумывая его "наследство", всерьез обсуждали сценарий давления на Киев с целью начала переговоров с Москвой о режиме прекращения огня в обмен на нейтральный статус Украины. Такие предложения выдвигают американские дипломаты и сейчас: вступление в НАТО в обмен на прекращение огня.

В частности, президент Владимир Зеленский предположил, что заключить соглашение о прекращении огня на фронте можно будет при условии взятия неоккупированной территории Украины "под зонтик НАТО".

Также читайте В России запустили полноценные маркетплейсы для продажи подсанкционных компонентов для оружия — Bloomberg

По словам главы государства, членство в НАТО для неоккупированных территорий Украины может положить конец "горячей фазе войны", однако в приглашении в НАТО должно идти речь о том, что Альянс примет международно признанные границы Украины.

Страны Северной Европы предполагают, что опыт Германии времён Холодной войны может стать образцом для Украины, о чем пишет Politico. Тогда западная часть Германии присоединилась к НАТО, а восток оставался под влиянием СССР.

По аналогии, запад Украины мог бы интегрироваться в НАТО, в то же время восточные территории, которые сейчас оккупированы Россией, будут оставаться за пределами Альянса.

Как пишет издание, эту концепцию может поддержать Зеленский, в частности он заявил:

"Если мы хотим завершить горячую фазу войны, нам нужно обеспечить защиту находящейся под нашим контролем территории Украины под зонтиком НАТО".

"Большая обеспокоенность"

Франция и Великобритания настаивают на том, чтобы пригласить Киев в НАТО, однако президент США Джо Байден отказался это санкционировать, а его преемник никогда не поддерживал эту идею.

Также читайте Окончание войны в Украине: у Германии есть предложение для четырех стран

Как стало известно в апреле, новый специальный посланник Трампа по российско-украинскому конфликту генерал Кит Келлог выразил мнение, что Байден и другие лидеры НАТО должны предложить отложить членство Украины в Альянсе на длительный период в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности, которое можно проверить. Такое решение следует принять для того, чтобы Россия согласилась на мирные переговоры.

Выступал против вступления Украины в НАТО премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что будет блокировать этот процесс, пока будет находиться на должности главы правительства. Политик считает, что это может повлечь за собой серьезную эскалацию глобального конфликта.

"Членство Украины в оборонном союзе НАТО могло бы привести к вспышке Третьей мировой войны", – заявил премьер.

Венгрия, США, Германия, Словакия и Люксембург также выступают против того, чтобы Украина стала членом Альянса. По информации журналистов "Общественного", позиция США и Германии является одним из основных препятствий в рассмотрении этого вопроса.

"Проблема лежит преимущественно в плоскости США и Германии. Мы можем лишь догадываться, что их больше всего беспокоит, но вступление Украины в НАТО не стоит в повестке дня", – сообщил источник.

По словам министра иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттеля, членство Украины в Альянсе снова принесет напряженность и приведет к дальнейшим конфликтам.

На встрече украинской делегации с командой избранного президента США Дональда Трампа, руководитель ОП предложил вести войну до границ 2022 года. Также одним из условий было вступление Украины в НАТО, однако на это американцы отреагировали негативно.

Вероятно, членство Украины в Альянсе западные политические круги будут рассматриваться по окончании войны.

Приглашение Украины в НАТО

По словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, Украине следует продолжать процесс проведения реформ для вступления в НАТО.

"Я считаю, что важнейшая практическая составляющая, а это – необходимость принять необходимые меры, чтобы получить членство", – отметил Блинкен.

По мнению политика, Украина должна добиться большего прогресса в реформировании, чем в последние годы.

Также, как заявил Блинкен, для США является приоритетом поддержка Украины, которая движется путем присоединения к НАТО, поэтому было создано специальное командование НАТО.

Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен обсудить с президентом США Джо Байденом вопрос приглашения государства в Альянс. Об этом он заявил в начале переговоров с лидером немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем в Киеве.

Глава государства подчеркнул, что многое зависит от позиции действующего американского президента.

Войска НАТО в Украине

Недавно министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщала, что в случае прекращения огня между Украиной и Россией, Германия может отправить своих военных для поддержания мира.

В контексте смены власти в США вопрос миротворческих сил становится актуальным. Предполагается, что Трамп может попытаться принудить Украину и Россию к переговорам, угрожая прекращением военной помощи Украине, но также может увеличить поддержку Киева в ответ на действия России.

Также читайте Литовский политик подозревается в шпионаже в пользу РФ: детали расследования

Новая глава внешней политики ЕС Кая Каллас также заявляла, что европейские солдаты могут быть привлечены для обеспечения прекращения огня в Украине, и такие страны как Франция и страны Балтии уже выражали готовность к этому.

Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина готова рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины до вступления в НАТО. Об этом шла речь во время переговоров с лидером немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем в Киеве.

По словам Зеленского, в Париже во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом спрашивал у них, какие Украина будет иметь гарантии безопасности, пока не вступит в НАТО.

Тогда глава Франции предлагал "чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые гарантировали бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО".

"Но мы должны иметь до этого ясное понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО. Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии", – сказал Зеленский.

Однако стоит напомнить, что Люксембург выступает против отправления военных Альянса в Украину.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель отметил, что "войска на земле означают войну, поэтому об этом нужно помнить".

Генсек НАТО Рютте считает "немудрой" идею о введении войск НАТО в Украину.

"Я думаю, что было бы неразумно так поступить", – ответил Рютте на вопрос о возможности введения войск НАТО в Украину из-за того, что РФ получает солдат из Северной Кореи.

По его словам, Альянс не хочет получить полной конфронтации с РФ и стать непосредственной стороной конфликта.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что страны-члены Альянса настроены решительно обеспечить Украину всем необходимым, чтобы преодолеть вызовы на фронте и справиться с наступлением на ее энергетическую инфраструктуру.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.