Иностранные войска в Украине и армия в 800 тысяч: Макрон раскрыл главные решения "коалиции желающих"

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

После заседания Коалиции желающих Украина, Франция и Великобритания официально подписали декларацию о развертывании западных контингентов на украинской территории. Документ предусматривает создание многонациональных сил для обеспечения безопасности. Также на заседании договорились, что численность украинской армии после прекращения войны составит до 800 тысяч человек.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время общения с медиа.

По его словам, союзники консолидировали подход, который готовили за последние месяцы. План основан на трех ключевых направлениях: мониторинге перемирия, всесторонней поддержке украинской армии и подготовке к введению иностранных военных подразделений.

Координация и многонациональные силы

Как отметил президент Франции, для реализации договоренностей при оперативном штабе коалиции создается специальный координационный центр. Его задачей станет налаживание прямого взаимодействия между армиями стран-участниц и Украиной. Макрон подчеркнул, что Коалиция уже провела масштабную работу на уровне главнокомандующих для подготовки развертывания войск.

«Мы продолжаем нашу подготовку к организации многонациональных сил по развертыванию в воздухе, на море, на земле, чтобы обеспечить безопасность после прекращения огня. Это была большая работа, проделанная на уровне наших главкомов», — подчеркнул президент Франции.

Он также выделил особую роль Италии, Польши и Турции, которые примут часть ответственности в рамках этого формата.

«Вооруженные силы Украины будут оставаться на передовой обороне для сдерживания агрессии. Турция готова взять на себя ответственность за морские вопросы», — отметил Макрон.

Мониторинг и обороноспособность

Отдельное внимание было уделено механизму прекращения боевых действий. Контроль соблюдения режима тишины будут осуществлять Соединенные Штаты с привлечением других стран Коалиции. Параллельно партнеры планируют обеспечить материальное и военное укрепление ВСУ, которое будет оставаться главной линией сдерживания агрессии.

«Формат — 800 000 человек украинской армии, и ее нужно будет материально обеспечить и военно обеспечить для того, чтобы она могла сдерживать потенциальную агрессию», — отметил Макрон.

По словам французского лидера, такой подход позволит создать надежный механизм безопасности, где европейские силы и американская поддержка логистикой и разведкой станут залогом длительного покоя в регионе.

Также, по словам Макрона, на заседании обсуждали и план процветания Украины. Он тоже станет важным вкладом в гарантии безопасности. Этот план будет доработан в ближайшее время.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по поводу предстоящего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Ранее сообщалось, в Париже продолжалось заседание «Коалиции желающих», в ходе которого обсуждаются условия будущего архитектурного устройства Украины. В Сети обнародовали черновое коммюнике заседание «коалиции желающих».