Иностранные войска в Украине: Зеленский подтвердил договоренности с партнерами

Украина договорилась с партнерами об иностранном военном присутствии в стране

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление о возможном присутствии иностранных войск в Украине после окончания войны.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Париже по итогам встречи «Коалиции желающих» в четверг, 4 сентября.

«Мы договорились, что будет присутствие. Я пока не готов говорить о количестве, хотя, если честно, мы уже делимся между собой, мы понимаем примерно количество тех, кто уже согласился. И присутствие, как я сказал, оно разное. Она [будет ред.] как в небе и на море, так и на земле», — подчеркнул Зеленский.

Реклама

Гарантии безопасности и оборона

Зеленский подчеркнул, что 26 стран-участниц "Коалиции желающих" согласились предоставить Украине конкретные и действенные гарантии безопасности. Эти обязательства включают не только поставки оружия, финансирования и тренировки, но и физическое присутствие военных для обеспечения стабильности после возможного прекращения огня.

Также президент подчеркнул, что основной гарантией безопасности есть сильная украинская армия, способная не только противостоять, но и сдерживать новые атаки. Он отметил, что Украина уже успешно производит около 60% собственного вооружения, но стране необходима поддержка партнеров по наращиванию производственных мощностей.

Расширение сотрудничества

Зеленский напомнил, что Украина и ее партнеры планируют рассмотреть возможности для долгосрочного сотрудничества в сфере безопасности с такими странами как Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Это свидетельствует о расширении международной коалиции, направленной на поддержку Украины.

Предоставление таких гарантий является важным шагом, демонстрирующим переход от декларативной поддержки к конкретным военно-техническим обязательствам со стороны партнеров.

Реклама

Напомним, Трамп заявил, что готов быть посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией, но считает, что Зеленский и Путин еще не готовы к этому. В то же время американский президент намекнул, что «что-то должно произойти».