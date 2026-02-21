Иностранные войска в Украине: Зеленский сказал, где они должны находиться

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев хотел бы видеть иностранные войска поближе к передовой в случае остановки боевых действий.

Об этом глава государства рассказал в интервью агентству Agence France-Presse .

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на размещение европейского контингента как элемент гарантии безопасности.

«Мы хотели бы видеть контингент поближе к линии фронта. Конечно, никто не хочет стоять на первой линии, и конечно украинцы хотели бы, чтобы наши партнеры стояли с нами на передовой», — подчеркнул президент.

Он уточнил, что речь идет не о замене украинских военных, а о присутствии партнеров как факторе сдерживания и дополнительной гарантии безопасности в случае возможного прекращения огня.

Украинские власти ранее неоднократно отмечали необходимость четких международных гарантий безопасности, которые должны предотвратить повторную агрессию после завершения активной фазы войны.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по поводу предстоящего развертывания многонациональных сил в Украине после окончания войны.