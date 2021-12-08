"Интеграционные процессы существуют": в Кремле ответили Нуланд на заявление о воссоздании СССР

"Интеграционные процессы существуют": в Кремле ответили Нуланд на заявление о воссоздании СССР

Спикер Путина заявил, что воссоздание Советского Союза невозможно, но "интеграционные процессы с разной скоростью развития" существуют.

В Кремле отреагировали на слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что президент РФ Владимир Путин пытается возродить СССР. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что воссоздание Советского Союза невозможно.

Об этом информирует "Интерфакс".

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"Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. И я убежден, что госпожа Нуланд, так же как и мы, и как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", — сказал Песков.

Спикер Путина заявил, что на постсоветском пространстве существуют "интеграционные процессы с разной скоростью развития". Это СНГ, ЕврАзЭс, Союзное государство Россия-Беларусь. Песков заверил, что ни одно из этих объединений не является попыткой реинкарнации СССР.

Ранее в New York Times написали, что Кремль увидел свой шанс восстановить хотя бы частично Советский Союз в момент, когда в Германии меняется канцлер, а Францию ждут выборы.

Напомним, 7 декабря президент США Джо Байдена и Владимир Путин провели переговоры по видеосвязи. В случае вторжения РФ в Украину официальный Вашингтон от себя и европейских партнеров предупредил Кремль о масштабном пакете санкций, что нанесет значительный ущерб российской экономике.

Сразу после переговоров с Путиным Байден собрал европейских союзников на телефонной конференции.

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