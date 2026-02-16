"Интересы Украины должны быть защищены": Буданов заинтриговал заявлением на пути в Женеву

Кирилл Буданов / © Владимир Зеленский

Реклама

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что следует в Женеву на следующий раунд переговоров.

Об этом он написал в ночь на 16 февраля 2026 года в соцсетях. По словам Буданова, по дороге вместе с коллегами они планируют обсудить уроки украинской истории и сделать правильные выводы.

Он также подчеркнул, что главной задачей остается защита интересов Украины. Другие детали относительно формата или тематики переговоров пока не раскрыты.

Реклама

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сдержанный пессимизм по поводу перспектив будущих мирных переговоров в Швейцарии.

Напомним, новая трехсторонняя встреча Украины, США и России состоится в Женеве, 17-18 февраля. В Кремле тем временем неожиданно заявили, что сменили главу делегации.