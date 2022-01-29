Интерпол признал, что Россия преследует режиссера Лавренчука по политическим мотивам – Денисова

Лавренчук до сих пор находится в итальянской тюрьме.

Украинский режиссер Евгений Лавренчук, арестованный в Италии по запросу России, несмотря на решение суда и удаление его из базы розыска Интерпола, до сих пор находится в тюрьме в Неаполе. За решеткой он – уже больше месяца.

"Вызывает обеспокоенность тот факт, что Министерство юстиции Итальянской Республики и прокуратура г.Неаполь, зная об удалении Интерполом Евгения Лавренчука из учетов как разыскиваемого Российской Федерацией, и требующей его экстрадиции, официально не отреагировали на этот факт и не приняли мер освобождения Евгения Лавренчука из тюрьмы, где он безосновательно содержался 35 дней и не дали ему беспрепятственно уехать в Украину", — сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она отмечает, что Интерпол признал, что Российская Федерация преследует Лавренчука по политическим мотивам.

"По моей просьбе Национальная полиция Украины обратилась к Международной организации уголовной полиции – Интерполу по выяснению правомерности использования РФ информационной системы Интерпол, в частности путем злоупотребления инструментами и возможностями Интерпол в преследовании Евгения Лавренчука, который был задержан в Итальянской Республике и помещен в тюрьму г.Неаполь "Поджореале". Согласно полученной информации от Национальной полиции Украины, сведения о гражданине Украины Евгение Лавренчуке, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации, были удалены из-за их несоответствия положениям статьи 3 Устава Интерпола, согласно с которой строго запрещено совершать любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера", — отметила Денисова.

27 января суд Неаполя отказал в ходатайстве адвокатов, чтобы Лавренчуку отменили домашний арест и разрешили выехать в Украину.

"Неапольский городской суд в удовлетворении требований отказал, объяснив, что процесс проверки доводов РФ, приславшей материалы по экстрадиции, уже начался в суде. Следовательно, на этой стадии невозможно прекратить рассмотрение, поскольку должно быть принято решение суда. Суд предоставил срок – 30 дней, за который прокуратура г. Неаполь должна изучить поступившие из РФ материалы и проинформировать о своем видении этого вопроса: существуют ли основания для выдачи Евгения Лавренчука России. После этого суд примет соответствующее решение", — рассказала Денисова.

Она добавила, что "в целях защиты и восстановления прав гражданина Украины обращаюсь к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе с просьбой принять все необходимые политико-дипломатические и консульские меры для пресечения грубых нарушений прав незаконно задержанного в Италии гражданина Украины Евгения Лавренчука и обеспечения его немедленного возвращения в Украину".

Украинского режиссера, задержанного в Италии, отпустили под домашний арест

Напомним, Лавренчука задержали 17 декабря 2021 года в Неаполе и отправили в СИЗО. Семья режиссера рассказывает, что его посадили за решетку по требованию России и просили экстрадировать. Обвиняют режиссера в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ.

Но на самом деле речь идет о политическом преследовании – утверждает Лавренчук. Он львовянин, работал в России и выехал из нее в 2014 году сразу после начала войны. За его спектакль в Томском театре российские власти упрекали Евгения в пропаганде гомосексуализма — однополые отношения там считают преступлением.

Евгений Лавренчук – театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета, ректор "Первой украинской школы театра и кино".

Напомним, 8 декабря 2020 года на тогдашнего главного режиссера Одесской оперы Евгения Лавренчука совершили нападение на улице Греческой. Неизвестные мужчины избивали режиссера по лицу и голове. У нападавших был острый предмет, ведь над глазом у Евгения – резаное ранение.