- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1370
- Время на прочтение
- 2 мин
"Интервенция": Захарова устроила истерику из-за войск Запада в Украине и прибегла к угрозам
Мария Захарова пригрозила, что военные подразделения «коалиции желающих» в Украине будут законными целями для российской армии.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет рассматривать размещение западных войск и объектов в Украине как интервенцию, которая представляет угрозу безопасности.
Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.
Захарова назвала «интервенцией» потенциальное размещение в Украине «многонациональных сил» и военных объектов.
Чиновница пригрозила тем, что военные подразделения «коалиции желающих» и объекты этих подразделений будут рассматриваться как законные цели для российской армии.
Пресс-секретарь российского МИД также сказала, что мирное решение возможно только при возвращении Украины к внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, признании «современных территориальных реалий».
Захарова добавила, что все эти цели будут достигнуты или политико-дипломатическим путем, или в рамках войны, которую россияне называют «спецоперацией».
Что известно о введении западных войск в Украину?
Напомним, накануне Украина, Великобритания и Франция подписали в Париже историческую декларацию о намерениях развернуть многонациональные силы безопасности на украинской территории после достижения мирного соглашения. Документ, поддержанный представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, предусматривает пять компонентов:
мониторинг прекращения огня под руководством американцев,
постоянную поддержку ВСУ,
военное присутствие партнеров,
обязательства действовать в случае нового нападения,
глубокое оборонное сотрудничество.
Британцы и французы планируют создать защищенные военные хабы по всей Украине. США подтвердили финализацию протоколов безопасности, чтобы война закончилась навсегда. Несмотря на готовность союзников, Германия пока ограничивается финансовой помощью.