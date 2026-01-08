ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
"Интервенция": Захарова устроила истерику из-за войск Запада в Украине и прибегла к угрозам

Мария Захарова пригрозила, что военные подразделения «коалиции желающих» в Украине будут законными целями для российской армии.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет рассматривать размещение западных войск и объектов в Украине как интервенцию, которая представляет угрозу безопасности.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

Захарова назвала «интервенцией» потенциальное размещение в Украине «многонациональных сил» и военных объектов.

Чиновница пригрозила тем, что военные подразделения «коалиции желающих» и объекты этих подразделений будут рассматриваться как законные цели для российской армии.

Пресс-секретарь российского МИД также сказала, что мирное решение возможно только при возвращении Украины к внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, признании «современных территориальных реалий».

Захарова добавила, что все эти цели будут достигнуты или политико-дипломатическим путем, или в рамках войны, которую россияне называют «спецоперацией».

Что известно о введении западных войск в Украину?

Напомним, накануне Украина, Великобритания и Франция подписали в Париже историческую декларацию о намерениях развернуть многонациональные силы безопасности на украинской территории после достижения мирного соглашения. Документ, поддержанный представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, предусматривает пять компонентов:

  • мониторинг прекращения огня под руководством американцев,

  • постоянную поддержку ВСУ,

  • военное присутствие партнеров,

  • обязательства действовать в случае нового нападения,

  • глубокое оборонное сотрудничество.

Британцы и французы планируют создать защищенные военные хабы по всей Украине. США подтвердили финализацию протоколов безопасности, чтобы война закончилась навсегда. Несмотря на готовность союзников, Германия пока ограничивается финансовой помощью.

