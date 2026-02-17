Интрига на переговорах в Женеве: зачем приехали делегации Британии и Франции

Переговоры в Женеве / © Рустем Умеров

В Женеве, где проходят трехсторонние переговоры по войне России против Украины, находятся также делегации Франции и Великобритании.

Об этом сообщает журналистка Юлия Забелина.

По информации журналистки, они не принимают и не будут принимать участие непосредственно в переговорном процессе.

«В общем, именно эта встреча во многом ключевая, после нее как раз будет ясно, есть ли в этом переговорном процессе будущее», — подчеркнула журналистка.

Напомним, украинская делегация во главе с Умеровым прибыла в Женеву для трехсторонних переговоров с РФ и США 17-18 февраля.

Повестка дня охватывает безопасность и гуманитарные вопросы для достижения устойчивого мира. Зеленский отметил, что Украина поддержала все реалистичные предложения США, включая прекращение огня, однако Россия продолжает штурмы и удары по энергетике.

Президент подчеркнул, что агрессия Москвы усложняет диалог и призвал партнеров, в том числе США, к решительным действиям для реального принуждения агрессора к миру.