Интрига на переговорах в Женеве: зачем приехали делегации Британии и Франции
На переговорах о завершении войны в Женеве (Швейцария) были замечены делегации Франции и Британии. Такой формат может свидетельствовать о поиске компромиссной модели дальнейших консультаций.
В Женеве, где проходят трехсторонние переговоры по войне России против Украины, находятся также делегации Франции и Великобритании.
Об этом сообщает журналистка Юлия Забелина.
По информации журналистки, они не принимают и не будут принимать участие непосредственно в переговорном процессе.
«В общем, именно эта встреча во многом ключевая, после нее как раз будет ясно, есть ли в этом переговорном процессе будущее», — подчеркнула журналистка.
Напомним, украинская делегация во главе с Умеровым прибыла в Женеву для трехсторонних переговоров с РФ и США 17-18 февраля.
Повестка дня охватывает безопасность и гуманитарные вопросы для достижения устойчивого мира. Зеленский отметил, что Украина поддержала все реалистичные предложения США, включая прекращение огня, однако Россия продолжает штурмы и удары по энергетике.
Президент подчеркнул, что агрессия Москвы усложняет диалог и призвал партнеров, в том числе США, к решительным действиям для реального принуждения агрессора к миру.