Инцидент с самолетом фон дер Ляйен: почему Россия провернула это именно сейчас

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Реклама

Момент инцидента с самолетом президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен является показательным: именно сейчас Евросоюз готовит 19-й пакет санкций против России, а европейские лидеры ведут переговоры о гарантиях безопасности для Украины и пытаются убедить США действовать жестче.

Об этом говорится в статье Sky News.

Инцидент с самолетом фон дер Ляйен

В Болгарии заявили, что подозревают Россию в препятствовании работе GPS самолета, которым 31 августа летела президент Еврокомиссии. Подобные действия могут рассматриваться как попытка запугивания или давления, ведь, если намеренно блокируют сигнал GPS самолета, это вряд ли случайность.

Реклама

На запрос издания Кремль не ответил, но спикер президента России Владимира Путина в комментарии Financial Times заявил: «Ваша информация неверная».

Тем не менее, момент возможного инцидента выглядит показательно: именно сейчас ЕС готовит 19-й пакет санкций против России, а европейские лидеры ведут переговоры о гарантиях безопасности для Украины и пытаются убедить США действовать жестче.

Глушение совпало с четырехдневной поездкой фон дер Ляйен по странам ЕС, граничащим или расположенным близко к России. По словам пресс-секретаря президента ЕК, у нее была возможность увидеть «воочию ежедневные вызовы и угрозы со стороны России и ее посредников».

Гибридная война России против НАТО

Подобные угрозы рассматривают как элементы гибридной войны, о которой предупреждали европейские лидеры и НАТО с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. К ним относят и кибератаки, и шпионаж на базах Альянса.

Реклама

Руководитель командования территориальной обороны Германии генерал-лейтенант Андре Бодеманн еще в прошлом году в разговоре с журналистами подчеркнул масштабы проблемы.

«У нас есть множество гибридных угроз: это фейковые новости, дезинформация, кибератаки, шпионаж и саботаж… Мы видим дроны над моим оперативным центром, например, даже зафиксировали взрывчатку вблизи нефтепровода НАТО», — сказал он.

По словам экспертов, подобные инциденты не уменьшаются и, скорее всего, будут усиливаться по мере того, как ЕС наращивает давление на Москву.

На прошлой неделе источники в сфере безопасности сообщили о неизвестных дронах, которые следили за передвижением войск НАТО в Восточной Германии и Тюрингии, когда те транспортировали боеприпасы в Украину. Предполагают, что это могла быть российская разведка, ведь объектом внимания были именно передвижения союзников.

Реклама

Похожие данные ранее публиковала New York Times, утверждая, что российские дроны отслеживали маршруты поставок американского оружия в Германии.

Кремль традиционно отрицает причастность к каким-либо гибридным атакам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал NYT, заявил журналистам, что у Кремля еще не было времени «внимательно ознакомиться» со статьей.

«Но это трудно представить, ведь немцы должны были бы это четко увидеть, и вряд ли промолчали бы. Поэтому, конечно, все это больше похоже на очередную газетную выдумку», — отметил Песков.

В то же время руководитель службы внутренней разведки земли Тюрингия Штефан Крамер подчеркнул, что его ведомство относится к таким сообщениям серьезно.

Реклама

Учитывая эти обстоятельства и совпадение во времени между GPS-глушением и новыми попытками ЕС усилить давление на Кремль, неудивительно, что Болгария открыто заявила о подозрениях относительно причастности России.

Напомним, 31 августа во время приближения к аэропорту в Пловдиве (Болгария) самолет с фон дер Ляйен на борту был вынужден совершить посадку, используя бумажные карты. Причиной стало вероятное вмешательство российских систем, которые заглушили сигнал GPS.