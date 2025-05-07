Соглашение о ископаемых: Вашингтон подталкивает Киев к решительным действиям

Трамп и Зеленский / © ТСН.ua

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Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики 6 мая 2025 года отметила важность ратификации Соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления, который станет ключевым элементом для финансирования критически важных проектов в таких сферах, как разработка полезных ископаемых.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в социальной сети Facebook.

Посол США в Украине подчеркнула, что для президентов обеих стран этот проект является важным подтверждением приверженности и США и Украине принципам справедливого мира и экономического восстановления после войны. Она отметила, что такое сотрудничество важно не только для восстановления экономики Украины, но и для стабильности в регионе.

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«Президент Трамп рассматривает этот фонд как проявление преданности США и Украины общим целям — миру, стабильности и экономическому благосостоянию», — подчеркнула Дэвис.

Важным шагом на пути реализации проекта стало решение Комитета Верховной Рады передать законопроект на голосование, которое состоится 8 мая. Дэвис обратилась к депутатам с просьбой сохранить темп и поддержать инициативу, имеющую стратегическое значение для развития страны в будущем.

Напомним, в Вашингтоне рассматривают недавнее соглашение о полезных ископаемых не только как экономическое партнерство, но и как стратегический инструмент давления на Россию во время предстоящих переговоров о прекращении огня.