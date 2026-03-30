Флаг Ирана / © Reuters

Иран назвал Украину соучастницей действий США и Израиля на Ближнем Востоке. Причиной такого заявления стала отправка украинских специалистов по борьбе с беспилотниками в страны региона.

Соответствующее письмо в адрес генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и Совета Безопасности направил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

Обвинения Ирана относительно позиции Украины

Иранский дипломат утверждает, что присутствие украинских экспертов является доказательством прямого вовлечения Украины в военное противостояние.

«Признание Украиной факта отправки сотен экспертов в этот регион для противостояния Ирану фактически является свидетельством материальной и оперативной поддержки военной агрессии. Вмешательство Украины не случайно, а свидетельствует об активном содействии незаконному применению силы против суверенного государства. Украина несет международную ответственность, которая возникает в случае содействия или помощи другой стороне в совершении незаконных действий», — заявил Иравани.

Отрицание сотрудничества с РФ

Постоянный представитель Ирана также отверг заявления о том, что военное взаимодействие между Москвой и Тегераном, в том числе поставка дронов, угрожает мировой стабильности. Обвинения со стороны украинской стороны он назвал безосновательными.

«Обвинения, выдвинутые постоянным представителем Украины в ООН, не имеют никаких надежных доказательств, их цель — отвлечь внимание от агрессивной войны, продолжающейся против суверенного государства Иран», — добавил дипломат.

Украинские военные на Ближнем Востоке — что известно

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что украинские команды уже работают с пятью государствами по противодействию «Шахедам». Есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных.

Тогда Украина отправила на Ближний Восток 201 военного эксперта по защите стран Персидского залива от иранских дронов-камикадзе.

Президент Украины сообщал, что украинские военные на Ближнем Востоке предоставляют консультации по борьбе с массированными атаками беспилотников.

Кроме того, ранее президент подчеркнул, что лидеры должны не просто реагировать на вызовы, а опережать их, создавая эффективную систему безопасности.

Также украинские специалисты по противовоздушной обороне были поражены тем, как в странах Персидского залива сбивают воздушные цели — там могут запускать сразу несколько дорогих ракет Patriot по одному объекту.

